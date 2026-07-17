Talleres Culturales Municipales: abren las inscripciones para el segundo período 2026

El Centro Cultural Municipal de Esquel anunció el inicio del segundo período de los Talleres Culturales Municipales para este año, destacando entre las opciones el Taller de Bandas. Las actividades formales comenzarán el próximo lunes 3 de agosto.

Los interesados en conocer la oferta completa de disciplinas y los horarios disponibles pueden consultar la grilla detallada que ya se encuentra publicada en las redes sociales y en el sitio web oficial de la institución.

Para realizar consultas sobre el Taller de Bandas o recibir asesoramiento sobre las demás propuestas, los vecinos deben dirigirse a las oficinas del Centro Cultural Municipal, ubicado en Avenida San Martín 339, en el horario de atención de lunes a viernes de 7 a 13 horas. Asimismo, se encuentra disponible la línea telefónica 480917 para obtener más información.

EBW