Vacaciones de invierno con talleres gratuitos en El Bolsón: Conocé las propuestas

La Municipalidad de El Bolsón presentó este jueves los talleres culturales de invierno que se dictarán durante los próximos meses en diferentes barrios y en la Casa de la Cultura. La propuesta incluye espacios de escritura, dibujo, rap, danzas, canto, reciclado artístico y telar mapuche, con el objetivo de acercar actividades gratuitas a personas de todas las edades durante la temporada invernal.

El lanzamiento se realizó en la Casa del Bicentenario y fue encabezado por el intendente Bruno Pogliano, junto al secretario de Cultura, Ariel Ayllapán, y el coordinador general de Gobierno, Nicolás Ditschensky.

Propuestas gratuitas para disfrutar y aprender

Durante la presentación, Ariel Ayllapán agradeció el trabajo del equipo de Cultura, de los empleados municipales y de quienes colaboraron para poner en marcha la iniciativa. También valoró el acompañamiento de los artistas y talleristas, y señaló que el proyecto forma parte de una nueva etapa impulsada desde la creación de la Secretaría de Cultura. "Es un esfuerzo grande y es para la gente, para disfrutar, divertirnos y seguir avanzando con nuevas propuestas", expresó.

Por su parte, el intendente Bruno Pogliano sostuvo que la cultura forma parte de la identidad de El Bolsón y remarcó la importancia de generar espacios donde niños, jóvenes y adultos puedan encontrarse con distintas expresiones artísticas.

El jefe comunal mencionó especialmente las propuestas vinculadas al teatro, la música, el cine y el rap, y recordó su participación en una jornada de freestyle donde, según dijo, pudo conocer el talento de muchos jóvenes de la localidad.

Además, invitó a las familias a acercarse durante las vacaciones de invierno para que los más chicos puedan participar de las actividades y descubrir nuevas formas de expresión.

Qué talleres habrá este invierno

Los talleres son gratuitos y tendrán una duración aproximada de cuatro meses.

Entre las propuestas se encuentran:

Escritura Creativa, a cargo de María Laura Aguirre, destinado a niños de 8 a 11 años en el barrio Esperanza. El espacio busca incentivar la imaginación y despertar el interés por la escritura desde la infancia.

Danzas, Canto y Juegos, coordinado por Maitena, pensado para que las infancias puedan expresarse a través del movimiento, desarrollar sus emociones y compartir actividades recreativas.

Dibujo y Rap, dirigidos por Pedro, con el propósito de brindar un lugar donde desarrollar la creatividad, ganar confianza y encontrar nuevas formas de comunicación artística.

Art Reci, coordinado por Ingrid Natalia Blanco: arte y reciclado para niños en edad escolar. Comenzará el 20 de julio, de 9 a 11, en la Casa de la Cultura, promoviendo la reutilización de materiales y el cuidado del ambiente.

Telar Mapuche, abierto a personas de todas las edades. Se dicta los viernes de 12 a 14 en la Casa de la Cultura y busca mantener vigente una práctica ancestral que forma parte del patrimonio cultural local.

Agenda cultural para el invierno

Desde el municipio señalaron que estos talleres forman parte de una programación más amplia prevista para las vacaciones de invierno, con actividades culturales abiertas al público en distintos espacios de El Bolsón.

La propuesta apunta a ofrecer alternativas gratuitas para aprender, crear y compartir, promoviendo el acceso a la cultura tanto en el centro como en los barrios.

O.P.