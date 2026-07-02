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Por Redacción Red43

Una camioneta despistó y una mujer sufrió un golpe en la cabeza

El accidente ocurrió durante la tarde del miércoles en El Bolsón. Una de las ocupantes recibió asistencia médica tras el impacto.
Por Redacción Red43

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Un despiste en Mallín Alto demandó la intervención de Bomberos Voluntarios de El Bolsón durante la tarde de este miércoles, luego de que una camioneta se saliera de la calzada sobre la Ruta 84.

 

El aviso fue difundido cerca de las 16 a través del grupo de WhatsApp de Mallín, donde se informó que en el vehículo viajaban dos personas adultas.

 

 

Desde el destacamento se despachó un móvil hacia el lugar del hecho y, al arribar, el personal encontró la camioneta fuera de la ruta.

 

Para ese momento, los ocupantes ya habían sido trasladados a su domicilio, ubicado a pocos metros del sitio donde se produjo el despiste. Según se informó, la mujer que viajaba en el vehículo presentaba un golpe en la cabeza y recibió atención por parte de personal médico.

 

 

 

O.P.

 

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