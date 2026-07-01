Pasó la noche bajo cero en un árbol y preparan un nuevo rescate

Un gato permanecía este martes sobre un árbol en el sector de Villa Turismo, en El Bolsón, luego de haber pasado allí toda la noche, según informaron los Bomberos Voluntarios de la localidad.

El aviso ingresó antes del mediodía y requirió el despacho de un móvil hacia el lugar para evaluar la situación y realizar el rescate del animal.

Al arribar, el personal constató que el gato se encontraba a aproximadamente diez metros de altura sobre un ciprés seco y apoyado sobre ramas de pequeño diámetro, una situación que dificultaba la intervención con los medios disponibles en ese momento.

Tras analizar las condiciones del lugar y los riesgos asociados a la maniobra, se resolvió postergar el rescate hasta contar con el equipamiento y los materiales específicos necesarios para desarrollar la tarea.

Desde el cuartel indicaron que el operativo será retomado más adelante con los elementos adecuados para acceder al sector donde permanece el animal.

O.P.