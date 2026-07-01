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Por Redacción Red43

Investigan habilitación irregular de un loteo en Trevelin

Investigan un certificado falso para habilitar un loteo en Trevelin. La Fiscalía formalizó la acusación contra una funcionaria municipal y un ingeniero por presunta falsedad documental. 
Por Redacción Red43

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La Fiscalía de Esquel formalizó una investigación penal en Trevelin contra una funcionaria municipal y un ingeniero, por la presunta emisión de un certificado de servicios falso para habilitar un lote del loteo Los Ciervos 3. Según la acusación, el documento oficial aseguraba que el lugar contaba con redes de electricidad y agua potable, datos que resultaron no ser reales.

 

La fiscal María Bottini y el funcionario de fiscalía Julián Forti relataron que el hecho ocurrió en agosto de 2025, cuando la imputada, que se desempeña como Maestra Mayor de Obras en la Municipalidad de Trevelin, otorgó la certificación sin realizar la constatación presencial obligatoria en el terreno. La maniobra se descubrió dos semanas después gracias a los insistentes reclamos de los vecinos de la zona.

 

Tras una inspección en el lugar, la propia funcionaria dio marcha atrás emitiendo un nuevo documento para anular el anterior. En esa oportunidad, argumentó que los datos técnicos aportados por el ingeniero involucrado no se condecían con la realidad de lo que realmente existía en el terreno.

 

La Fiscalía calificó el caso como falsedad ideológica de documento público para la empleada estatal y falsedad documental para el profesional técnico. Por el contrario, la defensa de la mujer se opuso firmemente a la acusación criminal y adelantó que demostrará a lo largo del proceso que su asistida no actuó con dolo ni tuvo la intención consciente de cometer un fraude o engañar. Con esta audiencia pública, comenzó formalmente la etapa de investigación donde se recolectarán las pruebas definitivas.

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW 

 

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