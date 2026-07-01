Aprender kayak desde cero: una propuesta para todas las edades en el Natatorio Municipal de Esquel

El Club Andino Esquel, con el acompañamiento de la Secretaría de Deportes de la Municipalidad, mantiene abiertas las inscripciones para las clases de kayak recreativo que se desarrollan en el Natatorio Municipal.

Elisabet Blanco Wegrzyn, una de las instructoras, explicó: "Estoy enseñando clases de kayak en la pileta del Natatorio Municipal. Se trata de kayak recreativo, es todos los sábados de 9:00 a 10:00 y de 10:00 a 11:00, con dos grupos diferentes".

Sobre la modalidad de la actividad, señaló que "el kayak recreativo es el kayak que todos conocemos con el sit on top o el tipo Atlantic, es un kayak bastante estable".

Durante los encuentros, los participantes aprenden mucho más que la técnica básica de remado. "Todas las clases son con chaleco puesto, no solamente aprendemos a remar, ir hacia adelante, ir hacia atrás, hacemos remada lateral, hacemos autorrescate, también hacemos otras maniobras como apnea en el caso de que uno se dé vuelta y tenés que aguantar un poquito la respiración, hacemos actividades de juego también", detalló.

En ese sentido, remarcó que la propuesta está pensada para distintas edades. "Hay un grupo de adultos, hay un grupo de niños", comentó.

Blanco Wegrzyn informó que "las inscripciones están abiertas, los cupos son limitados y toda la información que uno necesite está en Instagram del Club Andino donde aparece el número para comunicarse".

Asimismo, aclaró que no es necesario tener conocimientos previos para sumarse. "No se necesita experiencia para aprender a remar, esto es cuestión de querer aprender", afirmó.

También explicó que la actividad tiene un perfil exclusivamente recreativo. "Lo podés usar en el lago, lo podés usar en un río tranquilo, pero es un modo recreativo, no es de travesía, para eso hay otros espacios", precisó.

En cuanto a los requisitos para participar, indicó que "para asistir a estas clases lo que se necesita es hacerse la revisación en el natatorio" y concurrir con "ojotas, malla, gorrito de látex o de tela, lo que sea más cómodo y antiparras, porque nos vamos a meter al agua".

Respecto a la seguridad, subrayó: "El chaleco va a ser de flotación, así que no hace falta saber nadar, igual tenemos una aproximación en las clases también, hacemos un poquito de brazada, un poquito de patada.

Las clases están abiertas a una amplia franja etaria. "A partir de los 5 años pueden ingresar a las clases, adolescentes y adultos, no hay límite de edad", destacó.

Finalmente, adelantó que durante el verano la propuesta se traslada al exterior. "En verano damos las clases en La Zeta, así que tenemos dos horas donde podemos hacer el recorrido, podemos hacer autorrescate en el lugar donde uno suele practicar kayak", explicó.

En ese sentido, remarcó las diferencias entre ambas experiencias: "En la pileta es un ámbito seguro, tenemos guardavidas, es un clima estable y el agua es tibia, entonces son factores que ayudan a que las experiencias sean diferentes".

R.G