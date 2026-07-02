Le pareció ver un cuerpo sin vida y llamó a la policía: el “cadáver” era una muñeca sexual

Un llamado a la línea de emergencias 911 generó una intensa movilización policial este lunes por la noche en la localidad de Centenario. Un vecino alertó a las autoridades sobre la presencia de lo que parecía ser un cuerpo humano sin vida envuelto en bolsas de consorcio, lo que activó de forma inmediata los protocolos de seguridad correspondientes. Sin embargo, horas más tarde, confirmaron que el supuesto cadáver era en realidad una muñeca sexual de aspecto muy realista.

El hecho se registró sobre la calle José Franzo, en la zona noroeste de la ciudad, en un sector perteneciente al Parque Industrial. De acuerdo con las primeras informaciones, un hombre que caminaba por las inmediaciones divisó dos bolsas de color negro apoyadas junto a unos paredones de premoldeados. Al acercarse, notó que de una de las bolsas sobresalía una extremidad similar a un pie humano, lo que lo llevó a comunicarse rápidamente con la Policía.

Al llegar al predio, los efectivos cercaron el perímetro con cintas de peligro para preservar el lugar y dar intervención a la Justicia. El procedimiento estuvo supervisado en el terreno por el jefe de la Comisaría Quinta, comisario Rodrigo Bastías, y por el coordinador de la Zona Periferia II, comisario Néstor Catalán. Durante más de una hora, la zona permaneció custodiada a la espera del personal técnico especializado.

Los peritos del Departamento Criminalística procedieron a abrir los bultos para iniciar las tareas de reconocimiento. En ese momento, constataron que el objeto guardado era una muñeca sexual de tamaño reducido, construida con materiales de apariencia realista.

En los alrededores de las bolsas, también hallaron prendas de vestir femeninas, un elemento que al comienzo del operativo había reforzado la sospecha de que podría tratarse de un crimen grave. Las mediciones finales determinaron que la muñeca medía aproximadamente 1,20 metros de longitud y que, debido a su fisonomía y al modo en que fue arrojada a la basura, se prestaba fácilmente para la confusión de los transeúntes.

Una vez que se completaron las pericias de rigor y el registro fotográfico de la escena, el personal policial volvió a embalar el objeto y lo retiró del Parque Industrial.