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Por Redacción Red43

UNPSJB: abrió la inscripción para mayores de 25 años sin secundario completo

La convocatoria está dirigida a personas que no finalizaron el secundario y permanecerá abierta hasta el 31 de julio. El ingreso será mediante una evaluación de conocimientos básicos prevista para fines de octubre.
Por Redacción Red43

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La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) abrió la inscripción al programa de ingreso destinado a personas mayores de 25 años que no finalizaron el nivel secundario y desean comenzar una carrera universitaria.

 

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 31 de julio y permite acceder a la educación superior mediante una instancia especial de evaluación, orientada a quienes cuentan con experiencia laboral o trayectorias formativas previas, pero aún tienen pendiente la finalización de sus estudios secundarios.

 

Las personas interesadas deberán completar la inscripción y presentar la documentación requerida por la universidad.

 

Como parte del proceso, la UNPSJB incorporó materiales de estudio y videos explicativos disponibles en su página web para facilitar la preparación de los aspirantes y brindar información sobre el programa.

 

Las evaluaciones, previstas para fines de octubre, estarán orientadas a determinar si los postulantes cuentan con los conocimientos básicos necesarios para iniciar una carrera universitaria. Entre los aspectos que se evaluarán se encuentran la comprensión de textos y otros contenidos generales considerados fundamentales para el comienzo de los estudios superiores.

 

Quienes deseen obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse con la sede de la universidad correspondiente:

 

Comodoro Rivadavia: amilton@unpata.edu.ar
Trelew: mayoresde25tw@gmail.com
Esquel: areaacademicadze@gmail.com
Puerto Madryn: secretariacademicapm@gmail.com

 

 

 

R.G

 

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