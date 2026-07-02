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Por Redacción Red43

Robó vacas en Argentina, las metió al río para cruzar a Chile, pero lo esperaban para esposarlo

Tras la denuncia de productores de Los Antiguos, lo siguieron hasta por el aire. El valor de la hacienda ascendía a 40 millones de pesos. Ahora, estará 50 días con prisión preventiva.
Por Redacción Red43

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Un ciudadano chileno de 56 años quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por la Justicia de Chile en el marco de una investigación por un caso de abigeato transfronterizo que permitió recuperar 17 de las 19 cabezas de ganado robadas en la localidad santacruceña de Los Antiguos.

 

La investigación determinó que los animales fueron sustraídos en territorio argentino y posteriormente ingresados de manera ilegal a la región chilena de Aysén.

 

La fiscal jefe de Cochrane y Chile Chico, Estefanía Leiva, confirmó que el procedimiento permitió localizar 17 bovinos pertenecientes a productores argentinos. "Se encontraban en Chile de manera ilegal, motivo por el cual el poseedor de estos animales fue detenido y enfrentó una audiencia de control de detención en la que el Ministerio Público imputó el delito de abigeato", explicó la fiscal.

 

El teniente coronel Marco Reyes indicó que la investigación se inició luego de la denuncia presentada por los propietarios del establecimiento rural argentino, quienes alertaron sobre el arreo del ganado a través del río Jeinimeni, utilizado para cruzar los animales desde Argentina hacia Chile.

 

Durante el operativo participaron efectivos de Carabineros con el apoyo de dos aeronaves, lo que permitió localizar rápidamente el ganado robado. El avalúo de los 17 bovinos recuperados asciende a 25 millones de pesos chilenos (algo más de 40 millones de pesos argentinos).

 

Tras la audiencia de formalización, el imputado quedó sujeto a la medida cautelar de prisión preventiva, mientras que el tribunal fijó un plazo de 50 días para el desarrollo de la investigación.

 

Actualmente, las autoridades chilenas y argentinas coordinan los procedimientos administrativos y sanitarios necesarios para concretar la entrega formal del ganado recuperado a sus propietarios en Santa Cruz.

 

 

 

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