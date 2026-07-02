Uno cayó al mar y otros dos se salvaron: angustia y milagro en un buque pesquero en medio de una tormenta

Juan Carlos Gutiérrez tiene 46 años y es oriundo de Empedrado, Corrientes. Es el marinero que permanece desaparecido en aguas del Atlántico Sur luego de caer al mar desde el buque pesquero congelador Luca Mario, mientras la embarcación realizaba tareas frente a Puerto Deseado, en Santa Cruz.

El accidente ocurrió a unas 155 millas náuticas de la costa, más de 250 kilómetros mar adentro, en una zona golpeada por condiciones climáticas extremas. Desde entonces, Prefectura Naval Argentina mantiene activo un operativo de búsqueda y rescate para intentar localizarlo.

Gutiérrez formaba parte de la tripulación que trabajaba en cubierta durante una maniobra de pesca de langostino. Según las primeras reconstrucciones, el trabajador fue arrastrado al agua junto con otros dos compañeros, quienes lograron aferrarse a la red y fueron rescatados con vida.

El hecho se registró el martes 30 de junio, alrededor de las 18:30, cuando el Luca Mario, perteneciente al Grupo Solimeno, operaba en medio de un fuerte temporal. En ese momento se realizaba el virado de redes, una maniobra habitual pero de alto riesgo cuando el mar y el viento complican el trabajo sobre cubierta.

Durante esa tarea se habría roto una retenida de popa, lo que provocó que tres tripulantes fueran arrastrados al agua. Dos de ellos pudieron sujetarse a la red hasta ser asistidos por sus compañeros, pero Gutiérrez fue perdido de vista casi de inmediato.

Una fuente vinculada al caso señaló que se trataba del "último lance" antes de iniciar el regreso, en un contexto en el que las condiciones meteorológicas ya eran adversas. Las versiones indican que había fuertes vientos, olas cercanas a los tres metros y temperaturas muy bajas, factores que dificultaron desde el primer momento cualquier posibilidad de rescate inmediato.

Tras el aviso del capitán, la Prefectura Naval Argentina activó el operativo SAR N.º 13/26. Del rastrillaje participan buques pesqueros que se encontraban en la zona y medios aéreos, aunque hasta el momento no se informaron resultados positivos.

El caso también abrió una fuerte polémica dentro del sector marítimo. Una de las hipótesis bajo análisis apunta a si el marinero estaba correctamente sujeto con el sistema de amarre de seguridad al momento del accidente, una medida clave en maniobras de cubierta con temporal.

El Sindicato de Obreros Marítimos Unidos cuestionó que se mantuviera la actividad pese a las advertencias por mal tiempo y habló de un accionar que terminó "despreciando así el valor de la vida". En la misma línea, organizaciones vinculadas a la seguridad marítima volvieron a reclamar controles más estrictos, mejores protocolos y mayores medidas de prevención a bordo.

Mientras la búsqueda continúa, la Justicia y las autoridades marítimas investigan las condiciones en las que ocurrió el accidente, el estado de los elementos de seguridad y las decisiones tomadas durante la maniobra. La desaparición de Juan Carlos Gutiérrez mantiene en alerta a su familia, a sus compañeros y a la comunidad pesquera, que sigue pendiente de cada novedad en el operativo frente a Puerto Deseado.