Wisky: "Tener este equipo de 600.000 dólares tiene una envergadura sanitaria enorme"

El secretario de Salud del Chubut, Sergio Wisky, visitó el Hospital Zonal de Esquel y resaltó las últimas inversiones en equipamiento e infraestructura. El funcionario provincial remarcó que se viene realizando un conjunto de esfuerzos y decisiones priorizando el servicio básico como es la salud y esta mirada que plantea el gobernador, una mirada más comarcal, donde impacta acá en este hospital.

Respecto al nuevo tomógrafo, Wisky detalló que tener este equipo de 600.000 dólares tiene una envergadura sanitaria enorme porque acá uno va a poder hacer tratamiento preventivo de los ACV isquémicos cuando se quedan los ataques de depresión habitualmente, se van a poder hacer un diagnóstico preciso con telediagnóstico de la imagen, hacer tratamientos los 15 a 20 minutos de la ventana terapéutica para que la gente no quede secuelada. Asimismo, sumó que las nuevas funciones de inteligencia artificial permiten hacer un OV al corazón como si lo tuvieras en la mano.

El titular de la cartera sanitaria repasó que los avances también contemplan la compra de un generador nuevo, torre laparoscópica nueva, arco en ce nuevo y equipos de diálisis. Esta inversión en lo cotidiano busca mejorar el sistema para empezar a pensar en los otros hospitales que derivan, lo que se complementa con el reciente anuncio del gobernador de trabajar en la recategorización del hospital de Lago Puelo.

Finalmente, el funcionario celebró el inicio de la historia clínica digital en Esquel, un paso que permitirá alcanzar al 90% de los ciudadanos de la provincia con este sistema único y universal alojado en la nube. Más allá del beneficio para el paciente, la digitalización optimizará la gestión interna, permitiendo que nos vamos a ahorrar el 30% aproximadamente de los medicamentos que se vencían porque no teníamos estoqueo y seguimiento. Además, valoró que los trabajadores de terreno podrán aportar datos del contexto social del paciente para que la mirada no sea solamente con la persona sino con la familia y con la comunidad.

EBW