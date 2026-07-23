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23 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Policía secuestró carne de guanaco tras una persecución entre Dolavon y Trelew

La Policía interceptó un vehículo que circulaba desde Río Chico hacia Trelew con piezas de fauna silvestre. Secuestraron lomos, paletas y cuartos traseros, y notificaron a los ocupantes por una infracción a la normativa provincial.
Por Redacción Red43

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Personal policial secuestró carne presuntamente proveniente de fauna silvestre faenada de manera ilegal durante un operativo realizado en inmediaciones de la Ruta Nacional N° 25, en el tramo entre Dolavon y Trelew.

 

El procedimiento se inició luego de que efectivos recibieran un aviso sobre una camioneta Ford F-100 roja con cúpula blanca que se trasladaba desde Río Chico hacia Trelew y que, según la información recibida, podría transportar piezas de fauna de procedencia ilícita.

 

Ante la alerta, se desplegaron controles en caminos alternativos de la Ruta N° 25 con intervención de distintas dependencias policiales. Personal motorizado logró ubicar el vehículo, que llevaba dos ocupantes, quienes al advertir la presencia policial aceleraron la marcha. Tras una persecución de unos 5 kilómetros, la camioneta fue detenida en cercanías de la Curva La Merced.

 

Durante la inspección del rodado, los ocupantes señalaron que habían recolectado metales y chatarra en el basural de Dolavon. Sin embargo, al abrir la caja de carga, los efectivos observaron un nylon negro que cubría otros elementos y encontraron debajo varias piezas de carne faenada, presuntamente pertenecientes a guanaco.

 

El secuestro incluyó nueve lomos, diez bañas, diez paletas con cuero y nueve cuartos traseros sin cuero. El vehículo y los elementos incautados fueron trasladados a la Unidad Operativa Centro del Valle VIRCh, donde los ocupantes fueron notificados por una infracción a la Ley XI N° 10 de Flora y Fauna Silvestre del Chubut.

 

Por disposición de la autoridad interviniente, la carne decomisada fue posteriormente destruida.

 

 

 

R.G

 

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