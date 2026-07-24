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24 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Colapinto sufrió un accidente y cerró una jornada difícil en el GP de Hungría

El piloto argentino vivió un viernes difícil en la Fórmula 1, con pocos minutos en pista y un golpe que lo dejó fuera de la segunda práctica.
Por Redacción Red43

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El arranque del Gran Premio de Hungría no fue el esperado para Franco Colapinto. El argentino tuvo una jornada complicada en el circuito de Hungaroring: primero debió ceder su Alpine al piloto reserva Paul Aron durante la práctica inicial y luego sufrió un accidente en la segunda tanda que le impidió continuar girando.

 

En la primera sesión, Aron tomó el control del A526 como parte de la normativa de Fórmula 1 que obliga a los equipos a darle participación a pilotos novatos durante dos entrenamientos por temporada. El estonio completó 27 vueltas y registró un tiempo de 1:22.168, ubicándose en el puesto 19.

 

Ya con Colapinto nuevamente al volante en la FP2, el argentino alcanzó a completar apenas 11 giros antes de perder el control del monoplaza en la última curva y golpear la parte trasera del vehículo contra las barreras. Aunque los daños no fueron de gravedad, el equipo decidió no enviarlo nuevamente a pista.

 

El piloto de Alpine finalizó la sesión en la posición 21 con un registro de 1:22.531, solamente por delante de Lance Stroll, quien no pudo salir a pista por inconvenientes mecánicos. Su compañero Pierre Gasly tampoco tuvo una actuación destacada y terminó 14°.

 

En la primera práctica, Charles Leclerc fue el más rápido con Ferrari, seguido por Max Verstappen y Lewis Hamilton. En la segunda tanda, el británico de Ferrari se quedó con el mejor tiempo del día, por delante de su compañero Leclerc.

 

La actividad continuará este sábado con la tercera práctica libre, desde las 7.30 de Argentina, y luego llegará la clasificación a las 11. La carrera del Gran Premio de Hungría se disputará el domingo desde las 10, con 70 vueltas previstas.

 

 

 

R.G

 

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