Deportivo Porvenir de Palena se suma a la Asociación CorcoFutsal

La naciente Asociación de Futsal de Corcovado afianza la integración binacional entre Argentina y Chile con la incorporación del histórico club trasandino. La competencia iniciará el próximo fin de semana con diez equipos de Corcovado, Cerro Centinela, Carrenleufú y Palena.

La recién conformada Asociación de Futsal de Corcovado (Corco Futsal) dará un paso trascendental en la región al marcar un hito de integración deportiva binacional. La competencia, que iniciará el primer fin de semana de agosto, contará con la destacada participación del Club Deportivo Porvenir de Palena (Chile), sumando un tinte internacional a la liga local.

El proyecto es impulsado por la nueva comisión directiva de CorcoFutsal encabezada por Gabriel "Lalo" Austin, director de deportes de la localidad de Corcovado, quien confirmó que la reunión de delegados dejó todo listo para el puntapié inicial.

El certamen contará con la presencia de diez equipos en total: representativos locales de Corcovado, planteles de Carrenleufú, Cerro Centinela y el mencionado elenco trasandino de Palena. Además, la acción comenzará en paralelo tanto en la categoría masculina como en la femenina.

Como parte de la preparación organizativa, la asociación llevó a cabo jornadas de capacitación en arbitraje a cargo de Cristian “chino” Fonseca, formando a jóvenes locales para garantizar el correcto desarrollo del torneo.

UN PUENTE DEPORTIVO ENTRE ARGENTINA Y CHILE

Para el Club Deportivo Porvenir de Palena, fundado en 1962 y con un amplio recorrido y palmarés provincial en Chile, esta competencia representa una oportunidad clave para mantenerse en ritmo.

Según explicó su presidente, René Ovando, la liga local chilena entra en receso durante el invierno (compitiendo habitualmente de primavera a otoño), por lo que la invitación de Corcovado cayó en el momento oportuno.

"Quisimos probar algo internacional y llegar al otro lado. Somos un club con mucha historia y nos entusiasmó mucho la propuesta de Lalo Austin para sumarnos a jugar a Corcovado", destacó Ovando.

Cabe señalar que el club chileno atraviesa un gran presente de desarrollo institucional —con un predio deportivo propio con cancha en etapa de mejoras y sede social— y se prepara además para afrontar la Copa Esquel a partir del próximo 2 de agosto.

Con este cruce cordillerano, la Asociación de Futsal de Corcovado no solo abre las puertas al rodaje competitivo de la zona, sino que fortalece los lazos históricos y culturales entre las comunidades fronterizas a través de la pasión por el deporte.