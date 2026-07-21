Detuvieron a un hombre por intento de robo de un vehículo en El Maitén

En la madrugada de este lunes 21 de julio, personal de la Comisaría Distrito El Maitén procedió a la aprehensión de un hombre por intento de robo de un vehículo.

Alrededor de las 00:15 hs, los efectivos recibieron un llamado telefónico del damnificado, quien manifestó que un sujeto había intentado sustraer su vehículo del interior del patio de su propiedad.

Constituido el personal policial en el lugar, el denunciante indicó que sorprendió al individuo mientras intentaba apoderarse del rodado.

El mismo emprendió la fuga a pie.

De inmediato se inició un rastrillaje por la zona, lográndose la aprehensión de una persona que coincidía con las características físicas y de vestimenta aportadas por el damnificado, a menos de cien metros del lugar del hecho.

El aprehendido fue identificado con domicilio en la ciudad de Neuquén.

Tras las consultas de rigor, se verificó que el mismo registra antecedentes penales, entre ellos una causa por robo de automotor en grado de tentativa.

SL