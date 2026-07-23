Los perros sueltos, la principal preocupación detectada en el barrio Los Sauces

La presidenta del barrio Los Sauces, Karina Zapata, informó que el relevamiento vecinal que se lleva adelante en el sector alcanzó al 60% de los hogares, aunque reconoció que completar la encuesta está demandando más tiempo del previsto por las dificultades para encontrar a los vecinos en sus domicilios.

“Tenemos el 60% del barrio encuestado, no está siendo fácil llegar a los hogares porque la mayoría tiene horarios totalmente diferentes a los que tenemos algunos de nosotros”, explicó Zapata.

La referente barrial señaló que los integrantes de la comisión realizan varias recorridas para intentar contactar a quienes aún no participaron. “Hacemos dos o tres recorridas y en la tercera recorrida cuando el vecino no responde directamente ya no pasamos porque no tienen ganas de hacer la encuesta o porque no están”, indicó.

El relevamiento comenzó hace aproximadamente dos meses y desde la junta vecinal estiman extender el plazo hasta fines de julio para completar la mayor cantidad de hogares posibles. “Ahí cerraremos y les mostraremos qué es lo que está sucediendo”, afirmó Zapata.

Sobre los primeros resultados obtenidos, la presidenta del barrio explicó que ya comenzaron a aparecer algunas situaciones que requerirán atención. Entre ellas, destacó la problemática vinculada a la cantidad de animales domésticos en la zona.

“Todos los vecinos manifiestan la incomodidad ante la cantidad de perros sueltos”, sostuvo. Además, detalló: “En el barrio de Los Sauces hay más animales que personas, por lo general la gran mayoría de las personas tienen entre dos y tres animales, ya sea perros o gatos”.

Sin embargo, valoró como positivo el avance en las campañas de castración. “Todos están castrados, hay muy pocas excepciones que no han hecho la castración, entonces bueno eso sí es interesante porque significa que la castración gratuita está dando sus resultados”, destacó.

A pesar de ese dato, Zapata remarcó que continúa siendo necesario trabajar sobre la circulación de animales sin supervisión en los espacios públicos. “Sigue habiendo mucha cantidad de animales y sobre todo sueltos”, concluyó.

R.G