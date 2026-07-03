Un nuevo hostel en pleno centro apuesta al turismo económico y comunitario

El emprendimiento Huella Patagónica abrió sus puertas en calle Sarmiento con el objetivo de brindar una opción accesible, autónoma y hogareña para los visitantes que lleguen por la nieve.

El establecimiento cuenta con espacios comunes diseñados para el intercambio entre viajeros, incluyendo un sector de lectura y recreación, y una cocina totalmente equipada con detalles de cortesía pensados para el bienestar del huésped. Con una capacidad máxima para 17 personas, el lugar combina el alojamiento tradicional con la opción de estadías mensuales, todo respaldado por un sistema de calefacción central indispensable para la época.

"Siempre me gustó llegar a algún momento donde pueda vivir del turismo. Sé que es difícil, más en estos tiempos. Pero, bueno, apostando a que en algún momento vamos a volver a esas épocas donde se nieva, no hay más plazas donde meter gente, que hace falta siempre un lugar económico", expresó Luana Yañez sobre los pilares del proyecto, remarcando que esta modalidad "te puede ayudar también a invertir ese dinero en lo que es el paisaje, la olla, Trevelin y visitar todos nuestros lugares turísticos".

La propuesta habitacional destaca por su funcionalidad, donde cada plaza cuenta con lockers individuales, luces de lectura y conexiones eléctricas propias. Al respecto, Luana detalló que el objetivo principal es que "se genere eso, que sea un hogar, una comunidad, que venga gente de todos lados, que se puedan sentir bien", destacando que al tener poca capacidad se evita que se genere un gran tumulto de gente en los espacios compartidos.

En cuanto al funcionamiento diario, el espacio promueve la autonomía de los usuarios mediante una dinámica moderna y digitalizada. "La idea es que sea como todo automático, que la gente pueda ser más independiente, digamos que no cuente con una recepción, que sea todo por WhatsApp, como es hoy en día", explicó la emprendedora, quien también hizo hincapié en servicios como el lavado de pertenencias libre y la disponibilidad permanente de infusiones en la cocina.

El alojamiento se encuentra ubicado en pleno sector céntrico, sobre la calle Sarmiento 728, un punto estratégico por su cercanía con la oficina de turismo y el Rental Ski del Hotel Sol del Sur. Con las expectativas puestas en los próximos meses, Yañez valoró el acompañamiento recibido por parte del sector: "La verdad que todos los prestadores con los que he hablado, muy copados, me dieron muchísima ayuda también en cuanto a información, consejos y demás".

"Estamos en tiempos difíciles y es muy difícil, pero yo apuesto porque es algo que me gusta y uno tiene que seguir los sueños. Las expectativas son que no demos abasto con toda la gente que venga a visitarnos, que vengan, que se animen", concluyó.

EBW