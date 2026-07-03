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Por Redacción Red43

Vecinos de la "Subida del Arenal" expresan preocupación por apertura de la calle

Residentes del lugar pidieron al Municipio que no habilite la prolongación de la avenida Irigoyen sin obras previas de infraestructura.
Por Redacción Red43

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Residentes del sector conocido como la "Subida del Arenal" manifestaron su preocupación ante la posible apertura de la calle que contempla la prolongación de la Avenida Irigoyen.

 

A través de una nota dirigida a la Municipalidad de Esquel, los habitantes de la zona expresaron que la apertura de la arteria en cuestión no debe llevarse a cabo bajo las condiciones actuales. 

 

Los vecinos apuntaron que, de implementarse esta medida sin una planificación integral, el sector alto se verá perjudicado pudiendo afectar la seguridad con la que cuentan en la actualidad.

 

Los residentes recordaron que esta vía permaneció cerrada por más de cien años y que, en un período reciente en el cual se habilitó provisoriamente con motivo de obras, el sector sufrió hechos delictivos. 

 

Los vecinos expresaron que -de ser llevada a cabo la apertura- se realicen con anterioridad obras como la traza definitiva, el enripiado correcto y un sistema de iluminación urbana adecuado.

 

 

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