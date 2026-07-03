El Servicio de Protección presentó sus avances ante UNICEF y anunció nuevos talleres de crianza

El Servicio de Protección de Derechos (SPD) participó de una jornada de trabajo junto a representantes de UNICEF y del Gobierno del Chubut, en el marco del programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA). Durante el encuentro, el equipo local expuso los avances de los proyectos que viene desarrollando y presentó nuevas iniciativas orientadas a fortalecer la promoción y protección de los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Carla Pérez, integrante del Servicio de Protección de Derechos, explicó que la capacitación permitió repasar el plan de acción que el municipio lleva adelante desde hace más de un año junto a UNICEF.

"Estamos muy contentas porque podemos avanzar con temáticas de sensibilización, promoción y prevención", expresó.

Uno de los principales proyectos presentados fue "SPD en las escuelas", una propuesta que articula el trabajo del organismo con establecimientos educativos de nivel inicial, primario y secundario para fortalecer la detección temprana de situaciones de vulneración de derechos.

Según detalló Pérez, desde UNICEF destacaron el trabajo realizado e impulsaron al equipo a continuar fortaleciendo esta línea de acción. Además, valoraron la elaboración de un manual destinado a docentes y equipos educativos, que reúne indicaciones, sugerencias y protocolos de intervención ante posibles casos de vulneración de derechos.

Nuevos talleres de crianza

Durante la jornada también se presentó un nuevo programa impulsado por el Gobierno provincial a través del Decreto 1569, que contempla la realización de talleres de crianza.

En ese sentido, Pérez señaló que actualmente el Servicio de Protección se encuentra evaluando perfiles profesionales para conformar el equipo que llevará adelante estas capacitaciones.

La Escuela 791, próxima etapa del proyecto

Respecto a la continuidad de "SPD en las escuelas", la funcionaria adelantó que la próxima intervención se desarrollará en la Escuela N.º 791, donde se conformará una mesa de trabajo enfocada en la prevención.

El objetivo será abordar aquellas instituciones donde se registran mayores derivaciones y solicitudes de intervención vinculadas a adolescentes, mediante un trabajo conjunto entre el Servicio de Protección de Derechos, la Defensoría y el Área de Género.

"Estamos avanzando con este proyecto y muy contentas por la incorporación de la Defensoría a esta iniciativa. Es un trabajo articulado que nos permite fortalecer las acciones de prevención y acompañamiento", concluyó Pérez.

MA