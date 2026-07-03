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Por Redacción Red43

Entre jóvenes de 19 a 39 años y en mayoría de mujeres: crecen los casos de sífilis y hay alerta en Comodoro

Los factores que influyen y las pruebas que la detectan. Otras infecciones de transmisión sexual van en aumento. El estigma y la vergüenza retrasan las consultas.
Por Redacción Red43

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El crecimiento de los casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) mantiene en alerta al sistema sanitario de Comodoro Rivadavia. Según indicó la médica infectóloga del Hospital Regional, Emilia Villibar, el Boletín Epidemiológico evidencia una tendencia ascendente sostenida durante los últimos seis años, con mayor incidencia en personas de entre 19 y 39 años y, especialmente, en mujeres.

 

En diálogo con Radio del Mar, la especialista explicó que el incremento responde a distintos factores. Entre ellos mencionó la subestimación del riesgo asociado a las relaciones sexuales sin protección, además de los cambios en el sistema de detección y registro de los casos.

 

"Hoy disponemos de las pruebas rápidas y acceder al diagnóstico ya no es tan engorroso como sacar un turno en el laboratorio o asistir un día en ayunas", sostuvo Villibar. En ese sentido, remarcó que la descentralización de los testeos y una mayor capacidad de reporte por parte de los equipos de salud también incidieron en el aumento de los diagnósticos registrados.

 

La profesional advirtió, además, que el estigma y la vergüenza vinculados a las ITS continúan demorando las consultas médicas, pese a que el acceso al diagnóstico es cada vez más sencillo.

 

Villibar recordó que cualquier persona mayor de 13 años puede realizarse pruebas de manera voluntaria, gratuita y sin orden médica ni turno previo. Los testeos están disponibles en los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), así como en los servicios específicos del Hospital Alvear y del Hospital Regional.

 

Por último, consideró necesario fortalecer las acciones de prevención y concientización para reducir la transmisión de sífilis y otras ITS. En ese marco, destacó el trabajo que desarrolla el área de Patologías Prevalentes en escuelas secundarias de la ciudad, donde se brindan consejerías y se realizan pruebas de diagnóstico rápido a estudiantes.

 

 

 

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