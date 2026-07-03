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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Gratuidad en trámites civiles y comunitarios

Las actas del Registro Civil, las tasas registrales para vecinales y clubes serán gratuitas.  
Por Redacción Red43

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La nueva ley elimina los costos para la obtención de partidas de nacimiento, matrimonio y defunción, y exime de aranceles a las asociaciones civiles y organizaciones comunitarias.

 

Como parte del paquete de medidas de acompañamiento social impulsado por el Poder Ejecutivo, la Legislatura del Chubut aprobó la gratuidad de diversos trámites administrativos esenciales para los ciudadanos y las entidades intermedias de la provincia.

 

La diputada Sandra Willatowski precisó que la norma incorpora la gratuidad absoluta para la tramitación y entrega de actas legalizadas de nacimiento, matrimonio, defunción, uniones convivenciales y demás documentación vinculada al estado civil de las personas, facilitando las gestiones cotidianas de los vecinos en las delegaciones del Registro Civil.

 

Asimismo, la legislación aprobada prevé un esquema de beneficios específicos para el entramado social e institucional de la provincia. A partir de la reglamentación de la ley, las asociaciones civiles, clubes, entidades vecinales y organizaciones comunitarias quedarán exentas del pago de determinados certificados y trámites registrales obligatorios, permitiendo reducir los costos fijos de estas entidades.

 

La medida fue valorada en el recinto por legisladores de diferentes bloques, quienes destacaron el impacto directo de la simplificación administrativa para el normal funcionamiento de las organizaciones que realizan tareas de contención social y deportiva en los barrios de las distintas localidades chubutenses.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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