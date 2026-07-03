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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Trevelin convoca a organizar el Día de las Infancias 2026

La Municipalidad de Trevelin y los Bomberos Voluntarios invitan a instituciones, comercios y vecinos a una reunión abierta para planificar las actividades y festejos destinados a los niños. 
Por Redacción Red43

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La Municipalidad de Trevelin y sus Parajes, en conjunto con la Asociación de Bomberos Voluntarios de Trevelin, lanzaron una convocatoria abierta a instituciones, organizaciones, clubes, establecimientos educativos, comercios y vecinos en general para sumarse a la organización del Día de las Infancias 2026. El objetivo principal de la iniciativa es construir, de manera colectiva, una jornada de encuentro, recreación y celebración para todos los niños y niñas de la comunidad.

 

 

 

La primera reunión organizativa está programada para el martes 7 de julio, a las 18:00 horas, y se llevará a cabo en las instalaciones del Cuartel de Bomberos Voluntarios de Trevelin. En este espacio, todos aquellos que deseen colaborar podrán acercar sus propuestas, proyectos, ideas y actividades para empezar a dar forma a una nueva edición de este festejo comunitario.

 

 

 

Desde los sectores organizadores señalaron que la convocatoria busca reunir a todos los actores de la comunidad, promoviendo el trabajo conjunto y el compromiso colectivo para ofrecer una celebración que refleje la participación y el aporte de cada vecino e institución que decida involucrarse.

 

 

 

Asimismo, las autoridades municipales y del cuerpo de bomberos destacaron la importancia de generar estos espacios de planificación compartida, entendiendo que el Día de las Infancias representa una oportunidad ideal para fortalecer los vínculos comunitarios y brindar a los más chicos una jornada pensada especialmente para su disfrute. La invitación queda abierta para el próximo martes en el cuartel local.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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