En la casa, oficinas, hoteles y hasta en un camión, los lugares donde violó a la hija de su pareja durante 19 años

Por unanimidad, un jurado popular de Cipolletti declaró culpable al sujeto imputado de violar a la hija de su pareja durante 19 años. Luego de 10 jornadas de audiencias, en las que prestaron testimonio allegados a la familia, los profesionales que atendieron a la víctima y se explicaron los alcances y la extensión del hecho, los integrantes decidieron que el hombre, J.R., es responsable de los hechos.

La fiscalía lo acusó por el abuso sexual con acceso carnal continuado agravado por el resultado dañoso a la salud física y mental, por tratarse del encargado de la guarda y por haber sido cometido contra una menor de 18 años aprovechando una situación de convivencia preexistente (esta última agravante hasta que la víctima alcanzó la mayoría de edad), en concurso ideal con corrupción de menores, todo en carácter de autor.

El juez técnico que dirigió el debate, Marco Lupica Cristo, dará a conocer la pena que recibirá J.R. el próximo 8 de agosto. Dadas las circunstancias del hecho y todos los agravantes sumados por la fiscalía, tendrá un mínimo de 12 años – dado que se pidió el juicio por jurados, que lo encontró culpable, y un máximo de 20 años de prisión.

El fiscal jefe Maximiliano Breide Obeid sostuvo que durante el juicio se demostró “que la persona que se encuentra acusada es un manipulador y que es culpable”.

Luego de que el jurado manifestase su resolución, Breide Obeid solicitó un cambio en las condiciones de detención del sujeto: que la prisión domiciliaria se convierta en prisión preventiva efectiva. Justificó el pedido en el riesgo de evasión, debido al monto de la pena que puede llegar a recibir. El juez aceptó el pedido y J.R. quedó detenido.

La fiscalía logró probar que J.R. abusó sexualmente de la víctima desde que era niña y hasta su etapa adulta. Lo hizo principalmente en la vivienda en la que convivieron hasta el año 2020, aunque también en oficinas de empresas del imputado, hoteles durante viajes y un camión utilizado para transportar mercadería. Los hechos denunciados comenzaron cuando la víctima tenía 7 años, en 2004; y persistieron hasta 2023, cuando tenía 26 años.

Entre los testimonios presentados por el MPF durante el debate, estuvo el de la víctima; el de psicólogos y psicólogas; y el de una integrante de la Policía provincial que reveló el contenido de cuadernos secuestrados que contenían anotaciones sobre los abusos sexuales, entre otras pruebas.