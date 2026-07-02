-5°
-6°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 03 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad chubut gobierno
02 de Julio de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

La Legislatura de Chubut aprobó la reelección de autoridades municipales y comunales

Durante la sesión ordinaria realizada este jueves, se sancionó el proyecto que elimina el límite a las reelecciones de intendentes.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Legislatura provincial, durante la sesión ordinaria realizada este jueves, sancionó el proyecto que elimina el límite a las reelecciones de intendentes.

 

Luego de un amplio debate entre los diputados de los distintos bloques, la Legislatura del Chubut aprobó el Proyecto de Ley Nº 081/26, presentado por la diputada provincial Mariela Williams (Primero Chubut – CET), que modifica el artículo 8° de la Ley XVI N.º 46, Orgánica de Municipios, y el artículo 6° de la Ley XVI N.º 105, Orgánica de las Comunas Rurales.

 

La iniciativa habilita la reelección de las autoridades municipales y comunales mediante la actualización de la normativa vigente que regula la organización institucional de los municipios y las comunas rurales de la provincia. La modificación busca adecuar el régimen electoral previsto en ambas leyes orgánicas.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Atención Esquel: habrá un corte de luz mañana viernes
2
 Falleció Fernando Raposeiras, concejal y presidente del bloque Unión por la Patria
3
 Juan Fernando González Raposeiras QEPD
4
 Realizarán en Esquel el juicio contra un médico acusado de abuso
5
 “Los amamos mucho”: pensando que morían grabaron su despedida bajo los escombros de Venezuela
1
 Se invertirán 600 mil dólares por provincia patagónica para prevención de incendios
2
 Nueva inversión millonaria en el HZE
3
 Alivio fiscal para la construcción y el desendeudamiento familiar en Chubut
4
 La Legislatura de Chubut aprobó la reelección de autoridades municipales y comunales
5
 Nueva edición de FeriArte en La Rural en fechas patrias
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -