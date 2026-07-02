La Legislatura de Chubut aprobó la reelección de autoridades municipales y comunales

La Legislatura provincial, durante la sesión ordinaria realizada este jueves, sancionó el proyecto que elimina el límite a las reelecciones de intendentes.

Luego de un amplio debate entre los diputados de los distintos bloques, la Legislatura del Chubut aprobó el Proyecto de Ley Nº 081/26, presentado por la diputada provincial Mariela Williams (Primero Chubut – CET), que modifica el artículo 8° de la Ley XVI N.º 46, Orgánica de Municipios, y el artículo 6° de la Ley XVI N.º 105, Orgánica de las Comunas Rurales.