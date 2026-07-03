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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Megaoperativo: siete allanamientos simultáneos por presunto caso de corrupción y explotación sexual

La Fiscalía lleva adelante operativos en Gobernador Costa y José de San Martín para secuestrar elementos vinculados a conductas que podrían implicar responsabilidad penal de varios hombres adultos. 
Por Redacción Red43

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La Fiscalía realiza múltiples allanamientos en busca de información para corroborar o desestimar la sospecha de un presunto caso de corrupción y explotación sexual de niñas.

 

El procurador de fiscalía, Ismael Cerda, viajó a Gobernador Costa para agilizar la tramitación de los siete procedimientos simultáneos que requirió y fueron autorizados por un juez penal, los cuales también abarcan la localidad de José de San Martín.

 

Los operativos se ejecutan con el objetivo de secuestrar diversos elementos que permitan avanzar en la causa.

 

 

 

La investigación involucra a varios hombres adultos, quienes presuntamente entregaban dinero, víveres y teléfonos celulares a niñas en situación de vulnerabilidad.

 

En el pedido judicial se destaca la extrema vulnerabilidad de las víctimas y la omisión de protección efectiva por parte de sus tutores legales. Asimismo, la solicitud se fundamenta en la violación de una prohibición de acercamiento y en informes técnicos que alertan sobre indicadores indirectos de victimización en las menores. Desde los organismos judiciales aclararon que por el momento no hay ninguna persona imputada.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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