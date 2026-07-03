La Policía del Chubut y la PSA firmaron un acuerdo para reforzar la seguridad en los aeropuertos de Esquel, Trelew y Puerto Madryn

La Policía de la Provincia del Chubut y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) firmaron un Acuerdo de Cooperación con el objetivo de fortalecer el trabajo conjunto y mejorar la coordinación ante contingencias vinculadas con explosivos en los aeropuertos de Trelew, Puerto Madryn y Esquel.

La firma del convenio se llevó a cabo en las instalaciones de la Jefatura de Policía del Chubut y busca optimizar la respuesta operativa entre ambas fuerzas en situaciones que requieran una intervención especializada.

Como parte de las acciones previas a la suscripción del acuerdo, se desarrolló una capacitación destinada al personal policial convencional y a los integrantes de las Fuerzas Especiales que conforman las Brigadas de Explosivos de la Policía del Chubut.

La formación incluyó una instancia teórica, realizada en la Jefatura de Policía, y una etapa práctica en el Aeropuerto de Trelew, donde los efectivos pusieron en marcha distintos procedimientos operativos vinculados a este tipo de contingencias.

Desde la fuerza destacaron que estas instancias de capacitación permiten fortalecer los protocolos de actuación, mejorar la coordinación interinstitucional y optimizar la capacidad de respuesta ante eventuales incidentes en las terminales aéreas de la provincia.

Con este acuerdo, la Policía del Chubut y la PSA avanzan en una estrategia de cooperación orientada a reforzar la seguridad aeroportuaria y la preparación de los equipos especializados que intervienen en este tipo de situaciones.

MA