-7°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 03 de Julio de 2026
Logo Red43
RED43 deportes TrevelininstitucionesVoleyEsquelTorneo
03 de Julio de 2026
deportes |
Por Redacción Red43

Trevelin: se viene una nueva edición de Voley para instituciones

Se disputará este fin de semana en el Gimnasio Eduardo Bjerring, reuniendo a equipos de diversas instituciones de la región, además de partidos formativos Sub-15. Las finales serán el 22 de agosto. 
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invita a la comunidad a acompañar una nueva edición del Torneo Interinstitucional de Vóley +30 Copa Challenger Mixto. El certamen se disputará este sábado 4 y domingo 5 de julio en el Gimnasio Eduardo Bjerring del Complejo Polideportivo Municipal Evita.

 

 

 

El torneo, que llega a su sexta edición, reunirá a equipos integrados por jugadores y jugadoras mayores de 30 años en representación de distintas instituciones de la región. En esta oportunidad participarán la Escuela Número 713, el Hospital Zonal Esquel, la Secretaría de Bosques, la Comisaría de la Mujer, Kuntur y A.V.P., quienes disputarán la fase clasificatoria durante ambas jornadas.

 

 

 

Por otra parte, el domingo se desarrollarán dos encuentros amistosos de categoría Sub-15. Se cruzarán Independiente y Escuela Montesino en la rama femenina, y la Escuela Municipal de Trevelin frente a Escuela Montesino en la rama masculina, fortaleciendo el desarrollo de las categorías formativas.

 

 

 

Las instancias finales del torneo se jugarán el próximo 22 de agosto. Ese día se llevarán a cabo las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, donde se definirá al nuevo campeón.

 

Desde el área de Deportes municipal destacaron la continuidad de este tradicional torneo que promueve la actividad física, el compañerismo y la integración entre diferentes instituciones, consolidándose como una de las propuestas deportivas más esperadas del calendario local. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EBW

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Amalia Brunt QEPD
2
 Roberto Williams QEPD
3
 José Luís Soto QEPD
4
 "Cueste lo que cueste": Esquelenses viven el Mundial en EE. UU.
5
 La Legislatura de Chubut aprobó la reelección de autoridades municipales y comunales
1
 Presentan el proyecto "SPD en las escuelas" para la prevención y detección de vulneración de derechos
2
 Último día para inscribirse en las Juntas de Clasificación Docente
3
 ¡Feliz día del Locutor!
4
 “El sueño de muchos corazones”: ALCEC abrió una casa para pacientes oncológicos
5
 "Cueste lo que cueste": Esquelenses viven el Mundial en EE. UU.
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -
Deportes
deportes |
Por Red43 -
deportes |
Por Red43 -