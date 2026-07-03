Trevelin: se viene una nueva edición de Voley para instituciones

La Secretaría de Deportes de la Municipalidad de Trevelin y sus Parajes invita a la comunidad a acompañar una nueva edición del Torneo Interinstitucional de Vóley +30 Copa Challenger Mixto. El certamen se disputará este sábado 4 y domingo 5 de julio en el Gimnasio Eduardo Bjerring del Complejo Polideportivo Municipal Evita.

El torneo, que llega a su sexta edición, reunirá a equipos integrados por jugadores y jugadoras mayores de 30 años en representación de distintas instituciones de la región. En esta oportunidad participarán la Escuela Número 713, el Hospital Zonal Esquel, la Secretaría de Bosques, la Comisaría de la Mujer, Kuntur y A.V.P., quienes disputarán la fase clasificatoria durante ambas jornadas.

Por otra parte, el domingo se desarrollarán dos encuentros amistosos de categoría Sub-15. Se cruzarán Independiente y Escuela Montesino en la rama femenina, y la Escuela Municipal de Trevelin frente a Escuela Montesino en la rama masculina, fortaleciendo el desarrollo de las categorías formativas.

Las instancias finales del torneo se jugarán el próximo 22 de agosto. Ese día se llevarán a cabo las semifinales, el partido por el tercer puesto y la gran final, donde se definirá al nuevo campeón.

Desde el área de Deportes municipal destacaron la continuidad de este tradicional torneo que promueve la actividad física, el compañerismo y la integración entre diferentes instituciones, consolidándose como una de las propuestas deportivas más esperadas del calendario local.

EBW