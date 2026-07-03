Presentan el proyecto "SPD en las escuelas" para la prevención y detección de vulneración de derechos

El Servicio de Protección de Derechos avanza firmemente en el plan de acción que implementa desde hace más de un año en articulación con el programa Municipios Unidos por la Niñez y la Adolescencia (MUNA), impulsado por UNICEF. En este marco, se destaca el proyecto de articulación con instituciones educativas de nivel inicial, primario y secundario, enfocado en el abordaje integral de las infancias y adolescencias.

"Estamos muy contentas desde el servicio de protección, porque podemos avanzar con temáticas de sensibilización, promoción y prevención", expresó Carla Pérez, referente del área. En relación con el trabajo en el ámbito educativo, destacó que la iniciativa con MUNA los impulsó a seguir avanzando con las temáticas que tienen que ver con el trabajo articulado para trabajar en la detección temprana de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes.

Como parte de este proceso, el organismo diseñó un manual específico que contiene indicaciones, sugerencias y protocolos para guiar la intervención de los docentes y directivos escolares frente a la sospecha o detección de situaciones que afecten a los menores.

De cara a los próximos pasos, Pérez adelantó que están creando una mesa de trabajo que tiene que ver con prevención en escuelas específicas donde se detectan mayor derivaciones y mayor solicitud de intervenciones con los adolescentes. La primera institución en la que se implementará este esquema reforzado será la Escuela 791, espacio donde también se sumará la labor conjunta de la Defensoría y el área de Género.

Por otra parte, desde el servicio se preparan para el lanzamiento de talleres de crianza enmarcados en el decreto provincial 1569. Actualmente, el equipo se encuentra en la búsqueda de profesionales y haciendo la evaluación de esos perfiles para poder comenzar formalmente con el dictado de las capacitaciones.

EBW