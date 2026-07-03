Una pareja de artesanos de la Feria Regional resolvió su separación mediante mediación

Una pareja de artesanos de la Feria Regional de El Bolsón encontró en la mediación una herramienta para ordenar la división de bienes tras el fin de una relación de más de dos décadas.

El acuerdo alcanzado permitió resolver de manera consensuada la distribución del patrimonio compartido, evitando el inicio de un proceso judicial y poniendo fin a la etapa de separación en buenos términos.

Ambas personas desarrollaban su actividad en dos puestos de la Feria Regional de El Bolsón, donde se dedicaban a la elaboración y venta de artículos de joyería.

Tras la ruptura de la relación, solicitaron la intervención del Centro Integral de Métodos Autocompositivos de Resolución de Conflictos, conocido como CIMARC, para abordar las cuestiones vinculadas al divorcio y la división de bienes.

Un inventario detallado y un acuerdo sin juicio

Durante las instancias de mediación se trabajó sobre un inventario de piezas, insumos y productos de joyería acumulados a lo largo de los años de trabajo conjunto.

Finalmente, se acordó que una de las partes recibiría la mercadería vinculada a la actividad, además de un vehículo y distintas pertenencias personales que permanecían en la vivienda compartida.

Con la entrega de esos bienes, ambas personas dejaron establecido que no existirían futuros reclamos relacionados con el patrimonio de la sociedad conyugal.

El proceso se desarrolló con el acompañamiento de defensoras públicas adjuntas, quienes brindaron asesoramiento legal durante las distintas etapas del procedimiento.

El acuerdo fue alcanzado durante el último mes en la delegación local del CIMARC y quedó incorporado al protocolo correspondiente.

Alternativa para evitar procesos largos

Desde el sistema de mediación explicaron que este tipo de herramientas permite construir acuerdos con asistencia profesional y en un ámbito confidencial, evitando los tiempos y costos que suele implicar un juicio.

En muchos casos, la mediación se convierte en una opción para resolver conflictos familiares y patrimoniales mediante el diálogo y el consenso entre las partes involucradas.

O.P.