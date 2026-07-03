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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

El Hospital capacitó a policías y personal penitenciario en bioseguridad y prevención de contagios

Durante junio, profesionales del Hospital brindaron capacitaciones a efectivos policiales y personal de la Unidad Penitenciaria 14 sobre bioseguridad, exposición a fluidos corporales y prevención de enfermedades.
Por Redacción Red43

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El Servicio de Control de Infecciones e Infectología del Hospital llevó adelante durante junio un ciclo de capacitaciones destinado a integrantes de las fuerzas de seguridad de Esquel, con el objetivo de fortalecer las medidas de bioseguridad y reducir los riesgos de exposición a agentes biológicos durante el trabajo diario.

 

Las jornadas estuvieron dirigidas al personal de la Unidad Penitenciaria N.º 14 y de la Policía del Chubut. En los encuentros se abordaron conceptos vinculados al uso correcto y mantenimiento de los Elementos de Protección Personal (EPP), adaptados a las situaciones de exposición que los efectivos pueden enfrentar tanto en sus ámbitos laborales como durante intervenciones dentro del Hospital.

 

La última capacitación estuvo especialmente orientada al personal policial que cumple funciones en la vía pública y en domicilios. En esa instancia se profundizó sobre los riesgos de contaminación por fluidos corporales y las medidas preventivas necesarias para minimizar la posibilidad de contagio durante distintos procedimientos.

 

Además, los profesionales brindaron recomendaciones sobre el abordaje seguro de personas con tuberculosis, haciendo hincapié en los cuidados y protocolos que deben aplicarse para proteger tanto a los trabajadores como a la comunidad.

 

Desde el Hospital destacaron que estas instancias de formación buscan fortalecer las herramientas del personal de seguridad frente a situaciones que implican riesgos biológicos, promoviendo prácticas seguras y el uso adecuado de los elementos de protección personal.

 

 

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