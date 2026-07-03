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03 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Último día para inscribirse en las Juntas de Clasificación Docente

La prórroga alcanza a todos los niveles y modalidades educativas. La solicitud se realizó debido a las dificultades para cargar documentación en el sistema de las Juntas de Clasificación.
Por Redacción Red43

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Los docentes de Chubut tienen tiempo hasta este jueves 3 de julio para completar la inscripción en las Juntas de Clasificación correspondiente al ciclo lectivo 2027, luego de que se resolviera extender el plazo originalmente previsto.

 

La medida alcanza a todos los niveles y modalidades educativas, y se adoptó a partir de inconvenientes técnicos registrados en la plataforma de inscripción y recientes modificaciones en el sistema.

 

La prórroga permite a los aspirantes contar con más tiempo para completar la carga de documentación requerida y evitar quedar fuera del proceso por dificultades en el uso de la plataforma.

 

Desde el organismo se solicitó a los usuarios verificar que la inscripción se realice de manera correcta y completa, ya que el trámite es indispensable para integrar los listados de clasificación docente del ciclo 2027.

 

Quienes aún no hayan finalizado el proceso podrán hacerlo hasta el cierre de la jornada de este jueves 3 de julio, fecha límite establecida tras la extensión del cronograma.

 

 

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