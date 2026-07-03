Espacios Verdes intensifica la poda y el mantenimiento urbano en Esquel

La Secretaría de Espacios Verdes de la Municipalidad de Esquel continúa desarrollando un amplio operativo de mantenimiento y forestación en distintos puntos de la ciudad. La titular del área, Carolina Lemir, explicó que actualmente una de las prioridades es el plan de poda, que demandará varias semanas más de trabajo debido a la magnitud de las intervenciones.

Lemir indicó que durante la próxima semana se aprovechará el receso para realizar podas de altura pendientes y luego se retomarán las tareas sobre la avenida Fontana. "Tenemos para dos semanas más de trabajo mínimo en la Fontana. Si todo sale bien, ya antes de finales de julio vamos a tener todo ese tramo cubierto", afirmó. Paralelamente, las cuadrillas también intervienen en los barrios 28 de Junio y Sargento Cabral, además de realizar podas puntuales en otros sectores.

La funcionaria explicó que todo el material extraído recibe un tratamiento específico. "Va a un lugar que acopiamos ramas y después tenemos todo un tratamiento", comentó.

En paralelo, el municipio avanza con el plan de forestación urbana. "Se tiene que terminar de plantar todo lo que es arbolado. Estamos haciendo toda una línea de arbolado en la avenida Holdich, después va a seguir Perón arriba", adelantó.

Más allá del ejido urbano, Espacios Verdes también lleva adelante tareas preventivas en sectores boscosos cercanos a la ciudad. Lemir informó que una cuadrilla forestal trabaja en el área próxima a La Zeta y El Arenal mediante un convenio con brigadistas forestales.

"Están haciendo todo un ensanchamiento y limpieza en la subida por La Zeta hasta El Arenal y eso es súper importante, no sólo porque es una zona muy importante de interfase con la ciudad, sino también porque es una vía de escape para todos los que vienen del Percy. En caso de emergencias, tener esa bajada despejada y controlada es importantísimo", remarcó.

Por último, la secretaria destacó la conformación de una mesa forestal integrada por distintas instituciones, entre ellas la universidad, el INTA, el CIEFAP, la Secretaría de Bosques y profesionales del sector, con el objetivo de avanzar en un nuevo esquema de manejo sustentable de los bosques comunales.

"Tenemos ya una ordenanza aprobada la semana pasada para empezar a traccionar todo lo que es manejo de bosque dentro de nuestros bosques comunales con otras alternativas", explicó. En una primera etapa, el proyecto se implementará como una prueba piloto sobre seis hectáreas y, si los resultados son positivos, podrá ampliarse a otras áreas.

"Estamos enmarcándonos en una prueba piloto primero de seis hectáreas mediante esta forma de trabajo y, si funciona, eso se puede ir escalando a medida que pasa el tiempo. Así que, bueno, proyectos hay montones", concluyó.

R.G