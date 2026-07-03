"Es un lujo": desde la Unidad de Mastología destacaron la nueva casa de ALCEC

La inauguración de la casa de ALCEC fue celebrada por el equipo de la Unidad de Mastología del Hospital Zonal Esquel. Su coordinadora, María Pía Brizio, destacó el impacto que tendrá el nuevo espacio para las pacientes que llegan desde distintos puntos de la cordillera y agradeció el trabajo sostenido de la institución.

"Lo que queremos hacer público es nuestro agradecimiento a ALCEC por todo lo que viene haciendo durante todo este tiempo y esto que se inauguró hoy, esta casa para poder alojar pacientes del interior, realmente es importantísimo", expresó.

Brizio explicó que el hospital recibe pacientes derivados de 14 hospitales rurales, muchas de las cuales necesitan permanecer algunos días en Esquel luego de una cirugía o mientras realizan tratamientos. "Tenemos muchos posoperatorios que no tienen dónde quedarse para que nosotras las podamos controlar. Así que esto es, la verdad, un lujo. Queda en un lugar ideal frente al hospital y es un beneficio para las pacientes que pueden quedarse unos días más después de la cirugía", afirmó.

También señaló que la casa será de gran ayuda para quienes reciben quimioterapia y viven lejos de la ciudad. "Tenemos muchas pacientes que precisan quimioterapia y que no pueden por ahí irse ese mismo día o volver a su casa porque viven muy lejos y principalmente en invierno. Entonces esto facilita mucho los tratamientos", sostuvo.

Por su parte, la referente de ALCEC, Liliana Tamame, explicó que la puesta en marcha del espacio demandó una inversión cercana a los 4,39 millones de pesos. "Hemos invertido alrededor de $4.390.000 para la compra de las distintas camas y sábanas y todo lo que implica la casa", indicó, al tiempo que destacó las donaciones recibidas, entre ellas mesas y sillas aportadas por Lotería del Chubut y otros colaboradores.

Finalmente, convocó a la comunidad a acompañar el sostenimiento del proyecto. "Estamos invitando al que guste poder asociarse, que lo puede hacer a través de débito automático o con una cuota mensual. Ese dinero es para el pago de los servicios, del seguro de la casa y la limpieza", concluyó.

R.G