La UNPSJB abrió la inscripción a la Diplomatura Universitaria en Gestión Deportiva

La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco incorporó una nueva propuesta de formación destinada a quienes buscan especializarse en la conducción y administración de instituciones y proyectos deportivos. Se trata de la Diplomatura Universitaria en Gestión Deportiva, impulsada por la Secretaría de Bienestar Universitario junto al Ente Autárquico Comodoro Deportes.

La iniciativa fue aprobada mediante la Resolución Rectoral R11 N.º 414/2026 y propone una capacitación con un enfoque multidisciplinario. A lo largo del cursado, los participantes abordarán contenidos relacionados con la administración de entidades deportivas, el liderazgo, la comunicación institucional, el marketing, la organización de eventos, el turismo deportivo y aspectos vinculados a la medicina y la salud aplicada al deporte.

La diplomatura está pensada para dirigentes de clubes e instituciones, entrenadores, profesores de Educación Física, estudiantes universitarios, integrantes de organismos públicos y privados y todas aquellas personas interesadas en adquirir herramientas para profesionalizar la gestión deportiva.

Las clases se desarrollarán íntegramente de manera virtual, con un encuentro semanal de dos horas. El inicio está previsto para el martes 4 de agosto de 2026, a las 18:30, mientras que la finalización será en abril de 2027. En total, la propuesta contempla 84 horas de formación, entre clases sincrónicas y actividades de trabajo autónomo.

El programa académico se estructura en siete módulos que abarcan desde el contexto actual del deporte y la gestión institucional hasta la comunicación, el marketing, la organización de eventos, el turismo deportivo, la salud deportiva y un trabajo final integrador.

La capacitación tiene un costo de $350.000 en un solo pago o la posibilidad de abonarse en siete cuotas de $50.000.

Las personas interesadas ya pueden completar el formulario de inscripción. Una vez enviado, la universidad se comunicará por correo electrónico para informar los pasos necesarios para formalizar la matrícula.

Formulario de inscripción: https://forms.gle/aqqqzxs8xyCcKnFL8

Consultas: diplomatura.deportiva.unpsjb@gmail.com

R.G