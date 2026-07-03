Provincia lanzó "Cooperar Futuro" para fortalecer cooperativas de trabajo

Con el objetivo de profundizar el vínculo entre el Puerto de Comodoro Rivadavia y los distintos actores del sector productivo de la ciudad; integrantes de la Cámara de Comercio, Industria y Producción, junto a representantes de otras instituciones y profesionales, realizaron una recorrida por las instalaciones portuarias para interiorizarse sobre las actividades que allí se desarrollan, los proyectos en marcha y las oportunidades que se ofrecen para el crecimiento económico regional.

Durante la visita, la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando, destacó la importancia de que la comunidad y, especialmente, los sectores productivos conozcan el potencial de una infraestructura estratégica para el futuro de la ciudad. “Para nosotros lo más importante es que la comunidad empiece a conocer todo lo que sucede en el ámbito portuario y entienda todas las alternativas que ofrece para el desarrollo económico de Comodoro Rivadavia”, señaló.

Diversificación

Hernando sostuvo que el puerto constituye una herramienta clave para diversificar la matriz productiva y generar nuevas oportunidades de inversión, empleo y prestación de servicios. “Es la comunidad económica la que tiene que utilizar esta herramienta y por eso es importante que la conozcan. También necesitamos que puedan acompañar cada uno de los proyectos que estamos impulsando y prepararse para ser parte de ellos”.

En ese sentido, explicó que, si bien el astillero representa uno de los emprendimientos más relevantes que actualmente se desarrollan dentro del puerto, no es el único proyecto con potencial para generar actividad económica: “Los proyectos que tiene el puerto están vinculados directamente con el desarrollo económico de la ciudad. Por eso es importante que la comunidad participe y conozca las oportunidades que se generan en materia de empleo y de prestación de servicios”, remarcó.

Visibilidad

La administradora consideró que uno de los principales desafíos continúa siendo acercar el puerto a la comunidad, ya que existe un importante desconocimiento sobre las actividades que allí se realizan. “Básicamente, la gente no alcanza a ver lo que sucede dentro del puerto. Aunque una parte importante de las instalaciones es de libre acceso, muchas personas creen que no pueden ingresar y eso hace que exista poca visibilidad sobre todo lo que ocurre”, explicó.

También señaló que gran parte de la actividad pesquera —uno de los principales motores del puerto— se desarrolla durante la madrugada y en horarios poco habituales para el resto de la ciudad. “La actividad pesquera tiene un enorme impacto económico porque genera empleo, movimiento en las plantas procesadoras y demanda permanente de servicios y aprovisionamiento local. Sin embargo, como ocurre en horarios diferentes, muchas veces la ciudad no llega a dimensionar esa actividad”, indicó.

Hernando consideró que el actual contexto económico representa una oportunidad para ampliar la mirada productiva de Comodoro Rivadavia. “Durante muchos años el interés estuvo concentrado en una sola actividad. Hoy la situación que atraviesa la región hace que distintos actores estén más predispuestos a mirar nuevas alternativas y allí el puerto tiene mucho para ofrecer”, sostuvo.

Proyectos estratégicos

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Comodoro Rivadavia, Alexis Tögel, valoró la posibilidad de recorrer el puerto y conocer en detalle su capacidad operativa y los proyectos estratégicos que allí se desarrollan. “Creemos que es fundamental conocer la actividad que tiene el puerto y la importancia que representa para el desarrollo de la ciudad. También es muy importante fortalecer los vínculos con la universidad, el comercio, la industria y los distintos sectores productivos para generar un crecimiento conjunto”, expresó.

El dirigente sostuvo que todavía existe un importante desconocimiento sobre el funcionamiento del puerto, incluso dentro del propio ámbito empresarial. “Hay un desconocimiento bastante grande por parte de la sociedad e incluso de algunos sectores productivos. Este tipo de visitas sirven justamente para acercarnos, conocernos y analizar de qué manera podemos trabajar en conjunto para potenciar no solamente al puerto, sino a toda la ciudad”, afirmó.

Avances del Astillero

Durante la recorrida, los visitantes también pudieron observar el avance de las obras del Astillero, una infraestructura considerada estratégica para el desarrollo marítimo e industrial de la Patagonia.

“Impactan las dimensiones de la obra y las capacidades que tendrá una vez finalizada. Quienes visitan el puerto por primera vez realmente se sorprenden”, dijo Tögel remarcando la necesidad de sostener el trabajo articulado entre instituciones públicas y privadas.

R.G