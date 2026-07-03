Plan Calor: El Gobierno transfirió fondos a municipios y comunas rurales 

En el marco de las políticas de acompañamiento a las familias chubutenses durante la temporada invernal, y ante el pronóstico de bajas temperaturas extremas y las alertas emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional para distintos sectores de la provincia; el Gobierno del Chubut concretó la transferencia a municipios y comunas rurales de los fondos correspondientes al refuerzo del Plan Calor 2026.

Esta nueva partida permitirá fortalecer la respuesta en las localidades que registran mayor demanda durante los meses más fríos del año, garantizando la provisión de leña, gas envasado y otros insumos esenciales destinados a familias en situación de vulnerabilidad.

El refuerzo estaba previsto desde el inicio de la implementación del programa, que fue lanzado en marzo de este año con una inversión inicial superior a los 600 millones de pesos y que contempla el acompañamiento permanente a municipios y comunas rurales durante todo el invierno.

Asistencia y previsibilidad

La ministra de Desarrollo Humano, Florencia Papaiani, destacó que “la decisión del gobernador Ignacio Torres es anticiparnos a las necesidades de cada comunidad y garantizar que los gobiernos locales cuenten con los recursos necesarios para asistir a las familias que más lo necesitan. Frente a un escenario de temperaturas extremas, es fundamental actuar con previsión y llegar a tiempo a cada rincón de la provincia”.

Asimismo, la funcionaria remarcó que el Plan Calor combina la asistencia inmediata con soluciones de fondo, promoviendo también conexiones domiciliarias de gas, mejoras habitacionales y alternativas energéticas más eficientes para reducir la vulnerabilidad de los hogares frente a cada invierno.

Con esta nueva transferencia, el Gobierno del Chubut reafirma su compromiso de trabajar de manera articulada con municipios y comunas rurales, fortaleciendo la presencia del Estado en todo el territorio provincial y garantizando respuestas rápidas ante las contingencias climáticas.