Ocho días bajo los escombros y respirando lo menos posible: otro milagro en los terremotos de Venezuela

En un acontecimiento que ha sido catalogado por muchos como un verdadero milagro, Hernán Gil, un guardia de seguridad de 43 años, fue rescatado con vida después de pasar ocho días bajo los escombros de un edificio colapsado en Catia La Mar, Venezuela. Hernán, quien es padre de dos hijos, había quedado atrapado dentro de una garita cuando los fuertes terremotos de magnitudes 7,2 y 7,5 sacudieron la región, causando el colapso del edificio de nueve pisos donde trabajaba. Trataba de respirar lo menos posible para poder sobrevivir. Y lo logró.

El esfuerzo titánico para rescatar a Hernán comenzó desde el primer momento después del siniestro, con equipos USAR provenientes de El Salvador, Chile, Costa Rica, y otros países, quienes sin descanso abordaron la ardua tarea de remover los escombros y estabilizar estructuras peligrosamente inestables. Fue gracias a su diligente trabajo que lograron establecer el primer contacto con él mediante radar sonar y equipos de detección de sonido.



Durante horas, los rescatistas trabajaron meticulosamente para confirmar su posición en el ominosamente colapsado segundo subsuelo. Finalmente, con el uso de una cámara de búsqueda, pudieron visualizar a Hernán y comenzaron la fase más arriesgada del rescate: la excavación controlada para acceder al sitio donde se encontraba atrapado, mientras aseguraban la estabilidad restante del edifico. Cada paso debía ser cuidadosamente orquestado y calculado para prevenir un daño mayor que pondría en peligro la vida del atrapado.



La odisea de Hernán bajo los escombros fue aliviada cuando, a través de un túnel habilitado por los equipos de rescate, se lograron instalar sondas que permitían pasarle comida y agua, elementos vitales que le permitieron mantenerse con vida hasta que se completó su rescate exitoso el martes por la noche. Este rescate fue como una pequeña luz de esperanza en medio de la oscura realidad que enfrentaban las familias afectadas por los terremotos, los cuales han dejado un saldo de 2.295 víctimas fatales según cifras oficiales que alarmantemente continúan subiendo.



La comunidad internacional y el gobierno de Venezuela han rendido homenaje a la valentía y dedicación de los equipos de rescate que participaron en el operativo, destacando la cooperación y solidaridad internacional en situaciones de desastre.

Aunque la alegría del rescate de Hernán alivió momentáneamente el pesar general, queda un arduo camino por recorrer para las familias y comunidades afectadas, quienes ahora enfrentan el desafío monumental de reconstrucción y recuperación.