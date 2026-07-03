Argentina va por un lugar en octavos de final ante la revelación Cabo Verde

La Selección Argentina afrontará este viernes su compromiso por los 16avos de final de la Copa del Mundo frente a Cabo Verde. El equipo de Lionel Scaloni intentará ratificar el buen rendimiento mostrado en la fase de grupos y avanzar a la siguiente ronda, donde espera el ganador del cruce entre Egipto y Australia.

Argentina llega como una de las candidatas al título tras completar una fase de grupos impecable. El equipo dirigido por Lionel Scaloni ganó sus tres partidos, venciendo 3-0 a Argelia, 2-0 a Austria y 3-1 a Jordania, resultados que le permitieron avanzar con puntaje ideal y mostrar un funcionamiento sólido en todas sus líneas.

Además del objetivo colectivo, el encuentro tendrá un atractivo especial en la lucha por la tabla de goleadores. Lionel Messi lidera la clasificación con 19 tantos, aunque la ventaja se redujo luego de que Kylian Mbappé convirtiera un doblete en el triunfo de Francia por 3-0 sobre Suecia en los 16avos de final. El capitán argentino buscará volver a estirar la diferencia y continuar como máximo artillero histórico del certamen.

Enfrente estará una de las grandes revelaciones del Mundial. Cabo Verde disputa por primera vez una fase eliminatoria y logró la clasificación tras finalizar segundo en el Grupo H, solamente por detrás de España. El seleccionado africano empató 0-0 con los españoles, igualó 2-2 frente a Uruguay y volvió a empatar sin goles ante Arabia Saudita, resultados que le alcanzaron para meterse entre los 32 mejores del torneo

Un partido con historia compartida

Más allá de lo deportivo, el partido tendrá un componente simbólico. Argentina alberga una de las comunidades caboverdianas más importantes y antiguas de América, fruto de un proceso migratorio iniciado entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. Con el paso de las décadas, esa colectividad mantuvo vivas sus tradiciones y fortaleció los lazos culturales entre ambos países, un vínculo que este Mundial vuelve a poner en primer plano con un enfrentamiento inédito en la máxima cita del fútbol.

Probables formaciones

Scaloni mantiene algunas dudas en la formación, principalmente en la defensa y el ataque. Cristian Romero y Nicolás Otamendi pelean por un lugar en la zaga central, mientras que Lautaro Martínez y Julián Álvarez disputan la otra plaza ofensiva para acompañar a Messi.

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Roberto Lopes, Diney Borges, Sidny Lopes Cabral; Kevin Pina, Laros Duarte, Jovane Cabral, Jamiro Monteiro; Ryan Mendes y Dailon Livramento. DT: Pedro Leitão Brito (Bubista).

El encuentro podrá verse en Argentina por TV Pública, Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+, mientras que para el resto de Latinoamérica será transmitido por DSports.

MA