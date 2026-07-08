Un automovilista chocó contra un árbol bajo la lluvia y debió ser rescatado

Esta mañana, aproximadamente a las 8:00 horas, el conductor de un vehículo Sandero que circulaba por el tramo que une Esquel y Trevelin de la ruta 259 perdió el control del rodado a la altura de Chacras Sánchez, en la bajada de La Calera. Por motivos que se investigan, el automóvil despistó y terminó impactando de manera violenta contra un árbol a la vera de la calzada.

Tras el aviso de alerta, personal policial y dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Trevelin se desplazaron de inmediato al lugar del hecho. Al arribar, los rescatistas debieron trabajar arduamente para extraer a la persona, quien había quedado atrapada dentro del habitáculo debido a la gran deformación de la estructura del automóvil tras el choque. El Subjefe de Bomberos, Angelo Cárcamo, confirmó el hecho y las tareas de rescate realizadas.

En el lugar también se hicieron presentes una ambulancia del Hospital de Trevelin, cuyos profesionales brindaron los primeros auxilios en la escena, y personal de Protección Ciudadana y Defensa Civil. Finalmente, el lesionado fue trasladado de urgencia al Hospital Zonal de Esquel para recibir atención médica especializada.

Las autoridades informaron que al momento del accidente se registraban precipitaciones de intensidad en la zona, lo que tornaba la calzada sumamente peligrosa. Por este motivo, se solicita a todos los conductores extremar las medidas de precaución al circular por la Ruta 259, manteniendo una velocidad reducida, encendiendo las luces bajas y guardando una distancia prudencial entre vehículos para evitar nuevos siniestros.

EBW