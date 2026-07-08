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08 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

Lluvia y niebla complican el tránsito en la Ruta 259 entre Esquel y Trevelin

Vialidad Nacional solicitó circular con extrema precaución debido a la acumulación de agua en la calzada, banquinas con barro e inestables, y visibilidad reducida por sectores. 
Por Redacción Red43

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El tramo de la Ruta Nacional N° 259 que une Esquel con Trevelin presenta condiciones complejas para el tránsito este miércoles debido a las condiciones climáticas. Según informaron desde Vialidad Nacional, la calzada se encuentra completamente mojada por la lluvia persistente y se registra acumulación de agua en varios sectores.

 

A esto se le suma que las banquinas están inestables, con presencia de barro y agua, lo que aumenta el peligro ante cualquier maniobra de emergencia. Las autoridades locales advirtieron también sobre la presencia de animales sueltos en la zona y la persistencia de ráfagas de viento.

 

Otro factor de riesgo durante la jornada son los bancos de niebla que reducen la visibilidad en algunos tramos de la ruta. Equipos de Vialidad Nacional se encuentran realizando recorridos preventivos para monitorear la situación. Se recuerda a los conductores que pueden chequear el estado general de las rutas en la web oficial del organismo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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