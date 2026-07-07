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07 de Julio de 2026
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Por Redacción Red43

La Policía dio a conocer el parte oficial del trágico choque camino a Aldea Escolar

El parte policial confirmó la dinámica inicial del choque, el estado en que quedaron los vehículos y las medidas dispuestas por la Fiscalía.
Por Redacción Red43

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Con el correr de las horas, la Policía del Chubut dio a conocer el reporte oficial sobre el choque frontal ocurrido este martes por la mañana en la Ruta 34, camino a Aldea Escolar, a la altura del Gauchito Gil, donde una mujer de 49 años perdió la vida.

 

Según el parte de la Comisaría de Trevelin, al arribar al lugar los efectivos encontraron un Ford Fiesta sobre la calzada con el frente orientado hacia el sur. En el asiento del acompañante se hallaba la víctima fatal, quien ya no presentaba signos vitales. El conductor del vehículo y una tercera ocupante habían sido trasladados previamente al Hospital de Trevelin para recibir atención médica.

 

En tanto, la Toyota Hilux involucrada en el impacto quedó volcada sobre la banquina, con el frente orientado hacia el norte. Sus tres ocupantes también fueron asistidos y derivados al hospital antes del arribo del personal policial.

 

 

 

En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría de Trevelin, personal del Hospital local, Bomberos Voluntarios y Policía Científica, que llevó adelante las pericias mediante planimetría y relevamiento fotográfico para determinar cómo se produjo la colisión.

 

Por disposición del fiscal de turno, Carlos Cavallo, ambos vehículos fueron secuestrados y trasladados a la dependencia policial para continuar con las pericias. Además, se ordenó la toma de entrevistas a las personas involucradas como parte de la investigación que busca establecer las causas del siniestro.

 

La Fiscalía continúa reuniendo pruebas para esclarecer las circunstancias en las que se produjo el impacto frontal que terminó con una víctima fatal.

 

 

 

R.G

 

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