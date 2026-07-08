El ataque en el río fue recalificado tras confirmarse la gravedad de las heridas

La causa por un ataque con cuchillo ocurrido en la costanera de El Bolsón tuvo una nueva instancia judicial este martes, luego de que la Fiscalía reformulara los cargos contra el principal acusado. A partir de nuevos informes médicos, el hecho pasó a ser investigado como lesiones graves en El Bolsón, debido a la gravedad de las heridas sufridas por la víctima.

El episodio ocurrió durante la noche del 6 de marzo de 2026, en inmediaciones de un puente sobre el río Quemquemtreu. Según la acusación presentada por la Fiscalía, el imputado y otro hombre habrían interceptado a la víctima luego de una discusión, momento en el que uno de ellos le provocó una herida cortopunzante en el abdomen.

Tras el ataque, la persona herida logró retirarse del lugar y fue trasladada para recibir asistencia médica. Más tarde debió ser sometida a una intervención quirúrgica por lesiones en órganos internos como el hígado, el duodeno y el páncreas.

La nueva calificación surgió de los informes médicos

La reformulación de la acusación se basó principalmente en un informe elaborado por el Cuerpo de Investigación Forense, que estableció que las lesiones comprometieron la vida de la víctima y justificaron la calificación de lesiones graves.

Durante la investigación también fueron incorporados distintos elementos, entre ellos informes médicos, actuaciones policiales, entrevistas, registros del sistema de emergencias 911, documentación clínica, fotografías, croquis y diligencias realizadas en los lugares relacionados con el hecho.

Con esta modificación, la Fiscalía atribuyó al acusado el delito de lesiones graves en calidad de autor, según lo establecido en los artículos 45 y 90 del Código Penal.

Un segundo acusado y una situación pendiente

La investigación también alcanza a un segundo hombre, quien está acusado de haber intentado atribuirse falsamente la agresión cuando la Policía llegó al domicilio donde ambos se encontraban.

Para la Fiscalía, esa maniobra habría tenido como objetivo favorecer al presunto autor del ataque y evitar que enfrentara las consecuencias legales correspondientes. Por ese motivo, fue acusado por el delito de encubrimiento, contemplado en los artículos 45 y 277 inciso 1° “a” del Código Penal.

Sin embargo, la reformulación de cargos no pudo realizarse respecto de este segundo imputado debido a que no asistió a la audiencia. La Justicia deberá avanzar con las medidas necesarias para concretar su comparecencia.

La defensa cuestionó algunos testimonios

Durante la audiencia, la defensa pública no se opuso a la nueva descripción del hecho ni a la calificación legal propuesta por la Fiscalía. De todos modos, cuestionó la solidez de algunos testimonios incorporados a la causa.

Además, rechazó el pedido de extender el plazo de investigación y solicitó que no continúe la prisión preventiva, al considerar que el expediente ya se encuentra en condiciones de avanzar hacia una instancia de juicio.

La Fiscalía había solicitado dos meses más de investigación para continuar con la búsqueda de personas mencionadas durante el proceso, revisar registros de cámaras de seguridad y comparar esos elementos con las declaraciones ya reunidas.

La causa por el ataque ocurrido en la costanera del río Quemquemtreu continuará con nuevas medidas mientras se define la situación procesal de los involucrados.

La imagen de portada es ilustrativa y no corresponde al hecho informado.

O.P.