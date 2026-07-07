Trágico accidente vial camino a Aldea Escolar

Un grave siniestro vial con consecuencias fatales ocurrió en la Ruta 43 camino a Aldea Escolar.

El choque se produjo de manera frontal cerca de una curva de la parte alta del trayecto, un sector que presentaba hielo puro sobre la calzada asfáltica.

Los vehículos involucrados fueron un Ford Fiesta y un Toyota Hilux. Según los primeros indicios, el auto quedó sobre la capa asfáltica tras el fuerte impacto.

A raíz de la colisión, se confirmó el fallecimiento de una persona. En el lugar se desplegó un importante operativo que cuenta con la presencia de efectivos de la policía, personal de vialidad y bomberos voluntarios, quienes trabajan en las tareas de asistencia y prevención, manteniendo la ruta completamente cortada al tránsito debido a que el asfalto continúa sumamente congelado y peligroso.

Interviene ambulancia hospital trevelin, Bomberos voluntarios trevelin, se convoca gabinete de policía científica.

Las autoridades y las fuerzas de seguridad presentes se encuentran aguardando la llegada del fiscal de turno para iniciar las pericias correspondientes y proceder con los requerimientos legales. En tanto, las familias de los involucrados permanecen en el sector a la espera de recibir la información oficial y la confirmación sobre la identidad de la persona fallecida.