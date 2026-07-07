Los esquelenses consiguieron entradas y ya viven el Argentina-Egipto desde el estadio

Lo que parecía un sueño difícil de cumplir terminó con un final feliz. El grupo de esquelenses que viajó a Estados Unidos para seguir a la selección Argentina en el Mundial 2026 finalmente consiguió entradas y ya se encuentra dentro del estadio de Atlanta para presenciar el encuentro frente a Egipto por los octavos de final.

Días atrás, Rodrigo Flores había contado a RED43 la historia de un viaje que comenzó apenas Argentina levantó la copa del mundo en Qatar 2022. Junto a Martín Jones y otros amigos se propusieron un objetivo que parecía lejano: ahorrar durante tres años para viajar a Estados Unidos y vivir un Mundial desde adentro.

Sin embargo, una vez instalados en el país norteamericano apareció el principal obstáculo. Los valores de la reventa eran prácticamente imposibles de afrontar. Mientras que una entrada que originalmente costaba entre 250 y 600 dólares llegó a ofrecerse por más de 3.000 e incluso 5.000 dólares, el grupo empezaba a perder las esperanzas para ingresar al estadio.

Pero el fútbol siempre guarda lugar para las sorpresas. Finalmente, los esquelenses pudieron acceder al estadio y van vivir el partido desde las tribunas. La imagen que enviaron a RED43 refleja la alegría de haber hecho realidad el sueño que los llevó hasta Estados Unidos.

La foto resume el esfuerzo de varios años: el ahorro, los trámites para obtener la visa, la planificación del viaje y la ilusión de acompañar a Lionel Messi y a la Selección Argentina en una Copa del Mundo.

Lo que comenzó como una promesa entre amigos tras el título de Qatar 2022 terminó convirtiéndose en una experiencia inolvidable. Esta vez, el aliento no será desde una pantalla gigante ni desde el Fan Fest, será desde las tribunas del Estadio de Atlanta, siendo testigos de un nuevo capítulo mundialista de la Scaloneta.

MA