Murió el hombre que cambió para siempre el montañismo moderno

El montañismo mundial atraviesa horas de profundo dolor tras confirmarse la muerte de Nirmal Purja, el alpinista nepalí-británico que revolucionó la alta montaña con desafíos considerados imposibles y cuya historia alcanzó fama internacional gracias al documental de Netflix Los 14 ochomiles: No hay nada imposible. Tenía 43 años y falleció durante una expedición en el Broad Peak, en Pakistán.

La noticia fue confirmada por Elite Exped, la empresa de expediciones que el propio Purja había cofundado y desde donde lideraba el ascenso. En el mismo accidente también perdieron la vida otros integrantes del equipo, entre ellos los experimentados guías Pur Bahadur Gurung y Nima Sherpa.

Una avalancha durante el ascenso

La tragedia ocurrió mientras un grupo de diez montañistas avanzaba entre los campamentos II y III del Broad Peak, una montaña de 8.051 metros ubicada en la cordillera del Karakórum. Una avalancha sorprendió a la expedición cuando se encontraba a unos 6.600 metros de altura.

Las tareas de búsqueda comenzaron horas después con helicópteros del Ejército de Pakistán, drones y rescatistas especializados. Sin embargo, las fuertes nevadas, la escasa visibilidad y el riesgo de nuevos desprendimientos complicaron el operativo durante varios días.

Las autoridades y la empresa organizadora confirmaron posteriormente el fallecimiento de Purja y de varios integrantes de la expedición.

El hombre que cambió el montañismo moderno

Nirmal Purja era considerado una de las figuras más influyentes de la historia reciente del alpinismo. Nacido en Nepal y posteriormente nacionalizado británico, integró durante 16 años las Fuerzas Armadas del Reino Unido, donde llegó a formar parte del prestigioso Special Boat Service (SBS), una de las unidades de élite del ejército británico.

Su nombre quedó grabado para siempre en 2019, cuando completó el desafío conocido como Project Possible: escaló las 14 montañas de más de 8.000 metros del planeta en apenas seis meses y seis días, una marca que pulverizó todos los récords conocidos hasta ese momento y cambió la forma de entender el montañismo de alta exigencia.

Más allá del tiempo conseguido, su logro demostró que muchos de los límites considerados imposibles podían superarse con una preparación física, logística y mental extraordinaria.

La historia que llegó a millones a través de Netflix

La hazaña de Purja fue retratada en el documental Los 14 ochomiles: No hay nada imposible, estrenado por Netflix en 2021.

La producción mostró no solo el desafío deportivo, sino también el objetivo del alpinista de darle mayor reconocimiento internacional a los sherpas y montañistas nepalíes, protagonistas fundamentales de las expediciones al Himalaya y durante muchos años invisibilizados.

Su historia inspiró a miles de personas dentro y fuera del mundo de la montaña, convirtiéndose en una referencia para escaladores profesionales y aficionados.

Un legado que va más allá de los récords

Entre sus logros también figura el histórico primer ascenso invernal al K2 junto a un equipo integrado mayoritariamente por montañistas nepalíes, además de convertirse en la primera persona en completar los 14 ochomiles tanto utilizando oxígeno suplementario como sin él.

A lo largo de su carrera impulsó proyectos solidarios, escribió libros y brindó conferencias en distintos países, siempre con la intención de promover el montañismo y destacar el papel de quienes hacen posible cada expedición.

Con su muerte, el mundo pierde a uno de los grandes protagonistas de la montaña moderna, un deportista que redefinió los límites de la alta montaña y dejó un legado que seguirá inspirando a futuras generaciones de alpinistas.

MA