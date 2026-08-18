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Por Redacción Red43

Policía Comunitaria: cercanía, juegos y sonrisas en los festejos por el Día del Niño

Entre las instituciones que se sumaron a las propuestas organizadas por la Municipalidad de Trevelin fueron la Policía Comunitaria, que participó activamente de las jornadas desarrolladas en el CEDeM y en la Escuela N.º 96 de Los Cipreses.
Por Redacción Red43

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La Policía Comunitaria de Trevelin acompañó las celebraciones realizadas en el CEDeM y en la Escuela N.º 96 de Los Cipreses. Juegos, maquillaje artístico y distintas propuestas permitieron compartir una jornada diferente junto a los chicos y sus familias.

 

La celebración por el Día del Niño dejó momentos de alegría y encuentro en Trevelin y sus parajes. Entre las instituciones que se sumaron a las propuestas organizadas por la Municipalidad de Trevelin estuvo la Policía Comunitaria, que participó activamente de las jornadas desarrolladas en el CEDeM y en la Escuela N.º 96 de Los Cipreses.

 

Durante los festejos hubo juegos lúdicos, maquillaje artístico, carteles para fotografías y diferentes actividades recreativas. Una propuesta sencilla que permitió ver a los integrantes de la fuerza desde otro lugar: jugando, compartiendo sonrisas y acompañando a los chicos en un día especialmente pensado para ellos.

 

La participación también refleja una tarea que la Policía Comunitaria sostiene de manera permanente: estar presente cuando es requerida, acompañar diferentes iniciativas y generar espacios de acercamiento con las familias y las instituciones de la localidad.

 

Y dentro de ese trabajo, los niños ocupan un lugar especial. El encuentro, el diálogo y las actividades compartidas permiten construir vínculos desde edades tempranas, acercando la figura del policía desde la confianza, el respeto y la cercanía.

 

En esta oportunidad no hicieron falta grandes acciones. Alcanzaron un juego, una carita pintada, una fotografía o unos minutos compartidos para ser parte de la alegría de los chicos.

 

Así, entre juegos y sonrisas, la Policía Comunitaria volvió a estar presente, acompañando una celebración que tuvo a los niños como verdaderos protagonistas.

 

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