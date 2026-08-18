El Profesorado de Historia convoca a participar de un encuentro sobre investigación regional

El Profesorado de Educación Secundaria en Historia del Instituto Superior de Formación Docente N.º 809, a través del Workshop de Investigación en Historia Regional, invita a la comunidad académica y al público interesado a participar de las I Jornadas de Historia 2026, bajo el lema "Pensar, investigar y enseñar: caminos en la formación del docente historiador/a".

La propuesta surge en el marco del trabajo sostenido durante los últimos cuatro años desde el Workshop de la institución, espacio donde estudiantes, graduados y docentes impulsan proyectos de investigación orientados al ámbito local y regional. En esta oportunidad, las jornadas buscan profundizar el intercambio de experiencias, metodologías y producciones en torno a la Historia y la Antropología.

El evento está dirigido a estudiantes de Historia, docentes, graduados, investigadores y personas interesadas en las ciencias sociales y las problemáticas de la región. Entre las temáticas que abordará la actividad se encuentran la historia nacional y regional, estudios de caso, metodologías de investigación, historia social y política, estudios de género, patrimonio, memoria e identidades, como así también la enseñanza de estas disciplinas.

El encuentro se llevará a cabo de manera presencial los días jueves 1 y viernes 2 de octubre de 2026, en el horario de 18:30 a 22:30. Durante ambas fechas habrá espacios para la exposición de ponencias, debates académicos y presentación de proyectos vinculados a la formación docente.

Quienes deseen participar como expositores deberán enviar un resumen de su trabajo antes del 30 de agosto de 2026. La presentación debe contener un máximo de 100 palabras, título, cinco palabras clave, datos del autor o autores, institución a la que pertenecen y vías de contacto. Los envíos deben realizarse a los correos electrónicos andes_org@yahoo.com.ar y gmacchi02@gmail.com.

EBW