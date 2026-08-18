Nuevas viviendas para la Comarca Andina ¿Cuántas se construirán y dónde?

El gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó una reunión con intendentes de distintas localidades para avanzar en un programa de construcción de viviendas destinadas a trabajadores de Salud, Educación y Seguridad de la Administración Pública Provincial. La primera etapa contempla 427 unidades habitacionales en 14 localidades, además de obras de infraestructura y conexiones y extensiones de las redes de gas.

En la Comarca Andina, el plan incluye viviendas y obras de gas en Lago Puelo, El Hoyo, Epuyén, Cholila y El Maitén. También forma parte del programa Cushamen, con una propuesta específica para garantizar el acceso al gas mediante un sistema de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red.

La iniciativa fue presentada por el Gobierno provincial como un programa habitacional de alcance provincial. Según se informó, se trabaja con distintos municipios para definir los terrenos donde se levantarán las viviendas y avanzar con nuevas etapas.

Cuántas viviendas se construirán en la Comarca Andina

En El Hoyo está prevista la construcción de 40 viviendas, junto con 70 conexiones y extensiones a la red de gas.

En Lago Puelo se proyectan 30 viviendas y 100 nuevas conexiones al servicio de gas.

Para El Maitén, el programa contempla 30 unidades habitacionales y 380 conexiones y extensiones de la red de gas.

En Epuyén se construirán 15 viviendas y se realizarán 40 conexiones al servicio.

Por su parte, Cholila recibirá cinco viviendas y se ejecutarán 70 conexiones y extensiones de gas.

En Cushamen se levantarán 10 viviendas y el acceso al gas está previsto mediante la instalación del sistema de GLP por red.

De este modo, las cinco localidades de la Comarca Andina incluidas en el programa suman 120 viviendas. A esto se agregan las obras previstas para ampliar el acceso a la red de gas.

Programa habitacional

Fuera de la Comarca Andina, el plan anunciado contempla también 150 viviendas en Trelew, destinadas a trabajadores de Salud, Educación y Seguridad, junto con una inversión de $350 millones para garantizar agua potable y energía eléctrica en los lotes.

En Esquel se proyectan 60 viviendas y 650 conexiones al servicio de gas, mientras que en Corcovado se construirán 20 unidades y se realizarán 100 conexiones.

También se anunciaron 25 viviendas y 90 extensiones de la red en Río Pico; 12 viviendas y 29 conexiones en Río Mayo; 10 viviendas y 80 conexiones en José de San Martín; y 10 viviendas y 80 conexiones en Gobernador Costa.

En Tecka se construirán otras 10 unidades, que se sumarán a las 20 ubicadas sobre calle San Martín, cuya ejecución se realiza de manera conjunta entre Provincia y Municipio.

Planteo del Gobierno provincial

Durante el encuentro, Torres sostuvo que el programa busca responder a una demanda habitacional vinculada con trabajadores estatales y avanzar con obras de infraestructura en distintas localidades.

El gobernador también vinculó la construcción de viviendas con la generación de actividad económica y sostuvo que el acceso al gas, el agua y la energía forma parte de las necesidades básicas que deben atenderse mediante inversión pública.

La primera etapa alcanza a 14 localidades, mientras que el Gobierno provincial anticipó que trabaja con otros municipios para definir terrenos y avanzar con nuevas viviendas en etapas posteriores.

O.P.