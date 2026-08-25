El Registro Civil se digitaliza: ¿Cómo serán los trámites?

El Registro Civil de Esquel comenzó a implementar un sistema de gestión digital destinado a agilizar la tramitación de documentos y simplificar la atención a los vecinos. La Directora del organismo, Zulma Eldauk, detalló a Red43 los alcances de esta medida impulsada a nivel provincial, la cual incluyó instancias de capacitación para el personal.

La funcionaria explicó que desde el mes de marzo se digitalizaron las actas de nacimiento, defunciones y uniones convivenciales, lo que elimina el uso de libros físicos para estos registros. En el caso de los recién nacidos, los padres solo deben concurrir una vez para acordar los apellidos y luego reciben el documento firmado con código QR en su correo electrónico, con validez legal para cualquier gestión.

Eldauk aclaró que las partidas tramitadas en esta modalidad se envían digitalmente y pueden ser impresas o reenviadas por e-mail según la necesidad del ciudadano. Por el momento, la única excepción a la digitalización son las actas de matrimonio, dado que la logística de traslado de libros para ceremonias fuera de la oficina dificulta su instrumentación a corto plazo.

Por otra parte, la Directora destacó la incorporación de un maletín portátil de última generación equipado para la toma de trámites de DNI y pasaporte. Según indicó, esta tecnología permite atender requerimientos fuera de la sede institucional, tanto en zonas rurales como en barrios locales, facilitando la realización del documento a personas con movilidad reducida o imposibilitadas de asistir de forma presencial. "Nosotros recurrimos al domicilio del ciudadano y con ese maletín, que por suerte es adaptable a cualquier situación, podemos realizar el trámite", remarcó Eldauk.