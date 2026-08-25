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25 de Agosto de 2026
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Por Redacción Red43

Chubut: entregó una mochila a la Policía y descubrieron qué había dentro

Tras una discusión con su ex pareja, un hombre encontró algo inesperado dentro de una mochila que había quedado en su casa y decidió llevarla a una comisaría. El procedimiento terminó con una intervención de la Justicia Federal.
Por Redacción Red43

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Un hombre se presentó este domingo por la mañana en una dependencia policial de Gaiman luego de mantener una discusión con su ex pareja. Según relató ante los efectivos, durante el conflicto la mujer habría provocado daños en su teléfono celular y posteriormente se retiró del domicilio.

 

Al marcharse, dejó una mochila en la vivienda. El hombre decidió revisar el bolso y encontró en su interior un paquete con una sustancia que, por sus características, podía tratarse de droga.

 

Ante la situación, optó por trasladarse hasta la comisaría y entregar la mochila para que se determinara qué contenía.

 

A partir de la presentación, intervino personal de la División Drogas y Leyes Especiales, que realizó el procedimiento correspondiente sobre la sustancia encontrada.

 

El análisis confirmó que se trataba de cocaína y estableció un peso total de 14,4 gramos.

 

Por el hallazgo se dio intervención a la Justicia Federal, a cargo del Dr. Gélvez, quien tomó conocimiento del procedimiento y de las actuaciones realizadas.

 

El caso quedó bajo investigación de la Justicia Federal a partir del hallazgo realizado dentro de la mochila.

 

 

A.M.D

 

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